Italy cảm thấy "bị xúc phạm", từ chối suất dự World Cup 2026 thay Iran

Dù đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sau khi đánh mất cơ hội tham dự World Cup 2026, giới chức thể thao Italy đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ đề xuất thay thế đội tuyển Iran, khẳng định lòng tự trọng của nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới.

Mới đây, làng bóng đá thế giới xôn xao trước đề xuất về việc đưa đội tuyển Italy vào danh sách tham dự FIFA World Cup 2026 trong trường hợp đội tuyển Iran không tham dự. Tuy nhiên, thay vì đón nhận cơ hội “từ trên trời rơi xuống”, phía Italy đã đưa ra những phản ứng đầy quyết đoán.

Bộ trưởng Thể thao Italy, ông Andrea Abodi, là một trong những người đầu tiên lên tiếng dập tắt các suy đoán. Ông nhấn mạnh rằng việc Italy trở lại World Cup bằng con đường này là điều "không thể và không phù hợp". Tuyên bố của ông mang thông điệp đanh thép về tinh thần thể thao thuần túy: “World Cup phải giành được trên sân cỏ”.

"Trước hết, tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Thứ hai, tôi thấy bị xúc phạm. Bạn phải xứng đáng mới được dự World Cup", tờ Football Italy dẫn lời ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI).

Phía Italy không muốn nhận suất đặc cách tham dự World Cup (Ảnh:Getty)

Về phía Iran, đội tuyển này vẫn chưa chính thức xác nhận không tham dự World Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong các phát biểu gần đây cũng tái khẳng định vị thế của Iran tại giải đấu, đồng thời cam kết đảm bảo lịch thi đấu cho đại diện châu Á. Các chuyên gia thể thao cũng chỉ ra rằng, ngay cả khi có một đội tuyển Iran không tham dự, quyền ưu tiên thay thế thường thuộc về các đội bóng cùng khu vực liên đoàn (AFC) có thứ hạng cao nhất, thay vì trao suất cho một đội tuyển thuộc châu Âu (UEFA) như Italy.