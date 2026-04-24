"Cạch mặt" bố mẹ chồng nhưng dâu cả nhà Beckham vẫn không thể ngừng copy Victoria

Trong những hình ảnh mới nhất được chính chủ chia sẻ, Nicola Peltz - nàng dâu cả nhà Beckham - đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tái hiện lại dáng pose "đá chân" cao vút vốn đã trở thành thương hiệu của mẹ chồng cô - Victoria Beckham. Dù chỉ là những khoảnh khắc ghi lại quá trình tập luyện cho dự án điện ảnh mới, nhưng động tác này ngay lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh kinh điển mà cựu thành viên Spice Girls đã duy trì suốt nhiều thập kỷ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nữ diễn viên và gia đình chồng đang rơi vào giai đoạn rạn nứt trầm trọng nhất từ trước đến nay.

Dáng chụp ảnh của Nicola Peltz gợi liên tưởng tới mẹ chồng - Victorira Beckham

Nicola cùng chồng - Brooklyn Beckham hiện đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phía nhà Beckham. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Brooklyn và Nicola vắng mặt trong loạt sự kiện đình đám của gia đình Beckham, ngay cả khi David đón sinh nhật tuổi 50 vào năm ngoái hay khi ông được phong tước Hiệp sĩ danh giá.

Sự việc nghiêm trọng đến mức các luật sư của cặp đôi trẻ đã yêu cầu phía Victoria và David chỉ được phép liên lạc thông qua họ. Những nỗ lực hàn gắn dường như trở nên vô vọng khi các bên liên tục tạo ra khoảng cách cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực.

Dáng chụp ảnh kinh điển của nữ hoàng thời trang - bà xã David Beckham

Đỉnh điểm của cuộc "nội chiến" này là bức tâm thư gây chấn động mà Brooklyn Beckham đăng tải vào tháng 1, sau khi Brooklyn chủ động chặn bố mẹ trên Instagram từ trước Giáng sinh. Trong những dòng chia sẻ đầy cay đắng, con trai cả của nhà Beckham không ngần ngại cáo buộc bố mẹ đã kiểm soát mình suốt phần đời đã qua và cố gắng tìm cách chia rẽ cuộc hôn nhân của anh. Brooklyn thậm chí còn bày tỏ sự xấu hổ về những hành động mà anh cho là "không phù hợp" của mẹ mình ngay trong điệu nhảy đầu tiên tại đám cưới - một tiết lộ khiến hình ảnh gia đình kiểu mẫu của nhà Beckham bị rạn nứt nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Bất chấp những sóng gió bủa vây, Brooklyn vẫn chọn đứng về phía vợ mình một cách tuyệt đối. Trong lời chúc kỷ niệm 4 năm ngày cưới mới đây, anh không quên nhắn nhủ những lời ngọt ngào nhưng cũng đầy tính khẳng định rằng cả hai đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau khi cùng nhau vượt qua giông bão. Lời tuyên bố "không thể chờ đến ngày cùng em già đi" của Brooklyn như một dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một sự đoàn viên sớm giữa anh và gia đình quyền lực của mình, để lại Nicola một mình tỏa sáng trong vai diễn mới nhưng lại lẻ loi trong mối quan hệ với những người từng là người thân.