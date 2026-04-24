TYPTI khác Pickleball như thế nào?

Cộng đồng Pickleball Việt Nam nói riêng hay những người đam mê thể thao nói chung đang rất háo hức trước thông tin một môn thể thao mới ra đời và sắp được du nhập vào Việt Nam.

Một bộ môn vô cùng thú vị

TYPTI nổi lên như một phiên bản nâng cấp hoàn hảo của Tennis và Pickleball. Bộ môn dùng sân có kích thước giống của Pickleball nên hoàn toàn có thể sử dụng chung sân thi đấu. Tuy nhiên những điều khác biệt mới làm nên sự thú vị của môn thể thao mới này.

Đầu tiên là vợt và bóng

Nếu Pickleball có vợt ngắn, mặt tiếp xúc cứng thì TYPTI có thiết kế vợt tương đối giống vợt Tennis với cán dài hơn và mặt tiếp xúc là dây căng.

Vợt TYPTI giống Tennis nhưng ngắn và nhỏ hơn

Cận cảnh bóng thi đấu của TYPTI

Pickleball sử dụng bóng chất liệu nhựa, có lỗ thoát khí. Trong khi đó, TYPTI sử dụng bóng bọt xốp có rãnh dẫn khí. Điểm khác biệt nằm ở quỹ đạo, trong khi bóng Pickleball nảy ở góc 13 độ, bóng TYPTI nảy tới 43 độ (cao hơn 300%).

Không có khu vực bếp (Non-Volley Zone)

Theo như những video ở nước ngoài, chúng ta vẫn nhìn thấy sân có khu vực bếp nhưng có vẻ như nó không có giá trị gì cả. Bởi lẽ người chơi hoàn toàn có thể bước vào đó và thực hiện những cú Volley.

Bếp "có cũng như không" trong TYPTI

Có lẽ là do đang trong quá trình mới phát triển nên người chơi vẫn còn đang sử dụng chung sân với Pickleball.

Không chỉ dùng vợt để đánh bóng

Một điều khác biệt lớn nhất để làm nên sự thú vị cho TYPTI đó là người chơi được dùng tất cả bộ phận trên cơ thể để đánh bóng qua lưới.

Người chơi có thể dùng tay để đưa bóng qua lưới

Tất nhiên cũng có điều kiện, đó là khi bóng sau khi rời vợt chạm vào lưới và bật lại phần sân của mình. Người chơi sẽ được dùng tất cả bộ phận trên cơ thể (tay, chân, đầu...) để đưa bóng sang phần sân đối phương.

Nếu đánh đơn thì có 1 lần chạm vậy còn nếu đánh đôi thì mỗi người sẽ được 1 lần trong tình huống bóng.

Tiếng ồn giảm đáng kể

Đây có thể xem là một điểm cải tiến rõ rệt của TYPTI so với pickleball. Nhờ sử dụng loại bóng khác, âm thanh khi va chạm trong TYPTI nhẹ và “êm” hơn đáng kể, không còn tiếng “pop” đặc trưng vốn gây tranh cãi của pickleball. Trong bối cảnh các thành phố lớn ngày càng siết chặt vấn đề tiếng ồn, đây hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nếu TYPTI được phát triển rộng rãi.

Giảm áp lực lên cơ thể khi chơi

Khi đánh Pickleball, người chơi thường xuyên phải hạ thấp trọng tâm để xử lý các pha bóng, đặc biệt là ở khu vực gần lưới. Trong khi đó, TYPTI mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Bóng có độ nảy cao hơn, giúp các pha xử lý diễn ra ở tầm trung thay vì sát mặt sân, nên người chơi không cần cúi thấp quá nhiều. Nhờ đó, áp lực lên đầu gối, lưng được giảm bớt, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương, đặc biệt với người chơi phong trào.

Bóng nảy cao hơn giúp người chơi không phải cúi nhiều như khi chơi Pickleball

Dù sao thì TYPTI vẫn đang ở giai đoạn sơ khai nên hệ thống luật và cách vận hành chắc chắn sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện theo thời gian. Những gì đang thấy hiện tại mới chỉ là nền tảng ban đầu, và không loại trừ khả năng môn này sẽ còn thay đổi khá nhiều nếu muốn phát triển rộng rãi.