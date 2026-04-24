U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu nếu vô địch U17 Đông Nam Á

Tối nay lúc 19h30 ngày 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á gặp U17 Malaysia với mục tiêu giành cúp vô địch.

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt trong một trận tranh ngôi vương tại đấu trường khu vực (sau các năm 2006, 2010, 2016, 2017 và 2022). Với 3 lần đăng quang trước đó vào các năm 2006, 2010 và 2017, chúng ta hiện đang chia sẻ vị thế đội bóng giàu thành tích nhất với hai nền bóng đá lớn là Thái Lan và Australia.

Tuy nhiên, cán cân này hoàn toàn có thể thay đổi sau trận đấu tối nay. Nếu đánh bại U17 Malaysia, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ chính thức sở hữu danh hiệu thứ 4, qua đó vượt mặt cả Úc và Thái Lan để độc chiếm vị trí số 1 trong lịch sử giải đấu. Đây được xem là cột mốc mang tính bước ngoặt, khẳng định sự thống trị bền bỉ và chất lượng đào tạo trẻ vượt trội của bóng đá Việt Nam trên bản đồ Đông Nam Á.

U17 Việt Nam hướng đến cột mốc lịch sử (Ảnh: VFF)

Nhìn vào hành trình tại giải năm nay, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng khiến đối thủ Malaysia phải "phơi áo" với tỉ số đậm đà 4-0. Kết quả này không chỉ mang lại ưu thế về mặt điểm số mà còn tạo nên một rào cản tâm lý cực lớn đối thủ.

Dẫu vậy, trận chung kết sẽ là một kịch bản hoàn toàn khác. Sau những cú sảy chân đầu giải, U17 Malaysia đã cho thấy sự lột xác mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn lối chơi để tiến vào trận đấu cuối cùng. Sự thận trọng là điều không thừa, nhất là khi U17 Việt Nam từng để tuột mất cơ hội đăng quang đầy đáng tiếc vào năm 2022.

Chờ đợi dấu mốc mới

Dưới bàn tay của HLV Cristiano Roland, lứa cầu thủ trẻ hiện tại đang trình diễn một lối đá hiện đại, kỷ luật và đầy bản lĩnh. Chiến thắng nghẹt thở trước U17 Australia ở bán kết là minh chứng rõ nhất cho việc các cầu thủ trẻ đã sẵn sàng vượt qua những áp lực lớn nhất.

Trận chung kết tối nay không đơn thuần là một trận đấu tranh huy chương, mà là lời khẳng định về vị thế dẫn đầu. Một chiến thắng sẽ giúp U17 Việt Nam viết nên trang sử mới, tạo đà tâm lý hoàn hảo cho những mục tiêu xa hơn tại sân chơi châu lục và quốc tế trong năm 2026.