Victoria bị nữ MC nóng bỏng "cà khịa" ngay trên sân khấu, David Beckham treo ngay biểu cảm sượng trân

Mới đây, tại Gala Time100 ở New York, Victoria Beckham bất ngờ trở thành tâm điểm của một màn chọc ghẹo ngay trước dàn khách mời toàn sao hạng A. Xuất hiện cùng chồng là David Beckham tại sự kiện tổ chức ở Jazz at Lincoln Center, Victoria vẫn giữ phong thái sang trọng quen thuộc. Cặp đôi nằm trong danh sách Time100 năm nay và thu hút mọi ánh nhìn với hình ảnh chuẩn “power couple”. Nhưng không khí nhanh chóng đổi khác khi nữ diễn viên hài Nikki Glaser bước lên sân khấu.

Trong phần phát biểu, Nikki Glaser mở đầu bằng lời khen: “Victoria Beckham từng là ngôi sao pop toàn cầu, giờ là nhà thiết kế thời trang nghiêm túc". Nhưng ngay sau đó, cô chuyển sang pha “cà khịa”: “Cô ấy kết hôn với David Beckham. Giàu có, thành công, xinh đẹp - vậy cần gì để cô cười đây? Làm ơn cười đi! Thật đấy!”.

Vợ chồng David Beckham - Victoria dự Gala Time100 ở New York, trong đó biểu cảm mặt lạnh của Victoria gây chú ý (Ảnh: Getty)

Nữ diễn viên hài Nikki Glaser cà khịa Victoria ngay trên sân khấu (Ảnh: WireImage)

Câu đùa này nhắm thẳng vào “thương hiệu mặt lạnh” đã gắn liền với Victoria suốt nhiều năm.

Máy quay nhanh chóng bắt được phản ứng của nhân vật chính. Victoria chỉ nở một nụ cười khá gượng gạo, trong khi David ngồi cạnh thì cười nhẹ nhưng lộ rõ sự… sượng trân. Khoảnh khắc này lập tức trở thành chủ đề bàn tán, bởi sự tương phản giữa màn đùa trên sân khấu và biểu cảm “khó xử” của cặp đôi.

Trước đó, Victoria xuất hiện trong chiếc váy lụa trắng kem thanh lịch, khoe vóc dáng mảnh mai - được chính David từng tiết lộ là nhờ chế độ ăn cực kỳ “kỷ luật” với cá nướng và rau hấp.

Về phần mình, David Beckham vẫn giữ phong độ lịch lãm với suit cổ điển, luôn sát cánh bên vợ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh gia đình Beckham đang trải qua giai đoạn nhạy cảm, đặc biệt là mâu thuẫn căng thẳng với con trai cả Brooklyn Beckham.

Vợ chồng Beckham đang mẫu thuẫn với cậu cả Brooklyn (Ảnh: Getty)

Trước đó, Brooklyn từng đăng tải tuyên bố gây tranh cãi, cho rằng bố mẹ đã “kiểm soát mình gần như cả đời” và không có ý định hàn gắn. Anh cùng vợ là Nicola Peltz cũng không còn xuất hiện cùng gia đình trong thời gian dài. Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Victoria vẫn giữ quan điểm mềm mỏng, khẳng định cô và David luôn đặt gia đình lên hàng đầu và “sẽ làm mọi thứ để bảo vệ các con”.

