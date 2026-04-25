Phát sốt trước visual xinh yêu như búp bê của Anna, Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đã đăng tải bộ ảnh mới nhất của hai con gái kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: "Hai cục kẹo ngọt của mẹ Thi và Hiển ạ. Chị Anna và Lisa" . Ngay lập tức, những khung hình ngọt ngào của hai tiểu công chúa đã nhận về "bão" tương tác từ người hâm mộ.

Bộ ảnh cực dễ thương của Anna và Lisa

Trong bộ ảnh, cô con gái thứ hai Anna Vương Diễm gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng . Không còn là cô bé hay dỗi hờn ngày nào, Anna giờ đây ra dáng chị lớn với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng, kết hợp cùng váy voan trắng tinh khôi.

Anna nay đã lớn, cực dịu dàng

Chiếm trọn spotlight không kém chị gái là cô út Lisa Thùy Linh. Chỉ mới hơn 2 tuổi, Lisa đã sớm bộc lộ vẻ dạn dĩ trước ống kính. Với đôi má "bánh bao" phúng phính và đôi mắt tròn đen láy. Khác với vẻ dịu dàng của chị Anna, Lisa mang đến sự sinh động cho khung hình qua những biểu cảm ngây ngô, lém lỉnh. Càng lớn, Lisa càng được nhận xét là "đúc từ một khuôn" với bố Phan Hiển. Dù mới gia nhập đội ngũ "thế hệ F1" tài năng của nhà Thi - Hiển, Lisa đã chứng tỏ mình là một mẫu nhí chuyên nghiệp khi cực kỳ hợp tác trong các bộ ảnh gia đình. Những khoảnh khắc Lisa cười rạng rỡ hay ngơ ngác nhìn ống kính luôn thu về lượng tương tác khủng trên mạng xã hội.

Lisa cực đáng yêu

Trông Lisa như công chúa nhỏ

Khánh Thi từng chia sẻ, sự xuất hiện của các con là động lực lớn nhất để cô và Phan Hiển nỗ lực hơn trong sự nghiệp. Có thể thấy, không chỉ thừa hưởng những nét đẹp ngoại hình từ bố mẹ, cả Anna và Lisa đều đang được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ tiếp nối truyền thống rực rỡ của gia đình "kiện tướng".

