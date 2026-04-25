FIFA vinh danh U17 Việt Nam

Mới đây, trên các nền tảng truyền thông chính thức của FIFA World Cup, hình ảnh các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được đăng tải trang trọng. Kèm theo đó là thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Hướng tới mục tiêu tiếp theo" .

FIFA đăng bài chúc mừng U17 Việt Nam

Việc FIFA vinh danh khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ khu vực, sau khi thiết lập kỷ lục 4 lần vô địch Đông Nam Á. Thành công rực rỡ này mang đậm dấu ấn của chiến lược gia người Brazil, ông Cristiano Roland. U17 Việt Nam đã trình diễn một lối đá hiện đại, khoa học với khả năng kiểm soát không gian ấn tượng và các tình huống chuyển trạng thái chớp nhoáng.

Lời nhắn nhủ từ FIFA cũng chính là lời nhắc nhở về thử thách cực đại đang chờ đón U17 Việt Nam tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 tới. Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ là nơi hội tụ của những đội bóng mạnh nhất châu lục, nơi trình độ chuyên môn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Tại đây, U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt với mật độ trung bình 2,33 ngày/trận. Đây là bài toán khó về thể lực và nhân sự đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện. Tuy nhiên, với điểm tựa là chức vô địch Đông Nam Á và chuỗi 16 trận bất bại đầy ấn tượng, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào việc đội tuyển sẽ viết tiếp kỳ tích, cạnh tranh tấm vé chính thức tham dự đấu trường World Cup trẻ. Sự ghi nhận từ FIFA chính là lời khẳng định U17 Việt Nam đã sẵn sàng để vươn mình ra đấu trường khu vực, hướng tới những đỉnh cao mới của bóng đá châu lục và thế giới.