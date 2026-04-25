Khoảnh khắc U17 Việt Nam nâng cúp vô địch Đông Nam Á, sẵn sàng vươn tầm châu Á

U17 Việt Nam đã có một hành trình bản lĩnh, đăng quang thuyết phục tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận chung kết khẳng định lối chơi, tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trẻ. Chiến thắng đã giúp Việt Nam lần thứ 4 lên ngôi cao nhất ở đấu trường U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2026

Khoảnh khắc đăng quang trên dất Indonesia

BHL cùng cầu thủ nâng cao chiếc cúp vô địch

HLV Roland cùng BHL U17 Việt Nam

Sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho các học trò. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Brazil khẳng định đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn: chinh phục VCK U17 châu Á.

“Các em đã thi đấu rất tuyệt vời. Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi là thử thách không hề nhỏ, nhưng chính sự tiếp thu nhanh nhạy và tinh thần kỷ luật của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt”, ông Roland chia sẻ.

Đặc biệt, nhà cầm quân sinh năm 1976 nhấn mạnh yếu tố tâm lý chính là "chìa khóa" giúp U17 Việt Nam lột xác. Theo ông, bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng, nhưng đôi khi cầu thủ trẻ thiếu đi sự tự tin cần thiết. Bằng cách xây dựng niềm tin nội tại, ông đã giúp các học trò dám chơi bóng, kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định quyết liệt hơn trên sân cỏ.

HLV Roland nhắc nhở học trò không ngủ quên trên chiến thắng

Không ngủ quên trên chiến thắng

Dù đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của ngôi vương khu vực, HLV Cristiano Roland đã sớm nhắc nhở toàn đội về mục tiêu quan trọng phía trước. Theo ông, Giải vô địch U17 Đông Nam Á là bài kiểm tra giá trị để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành từ những sai lầm, nhưng VCK U17 châu Á 2026 mới là sân chơi thực sự để khẳng định vị thế.

“Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Chiến thắng hôm nay không chỉ là một danh hiệu, mà là nền tảng để tạo nên bản sắc cho đội tuyển. Toàn đội sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á tại Ả Rập Xê Út,” vị chiến lược gia người Brazil khẳng định.

Tiền đạo Văn Dương – cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết chia sẻ rằng sự đoàn kết và màu cờ sắc áo là động lực lớn nhất giúp toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Giải đấu vừa qua là trải nghiệm quý giá, giúp chúng em học hỏi nhiều điều từ các đối thủ khu vực. Mục tiêu tiếp theo của chúng em là thi đấu hết mình tại đấu trường châu lục vào đầu tháng 5 tới", Văn Dương cho biết.

Với sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang cho thấy một diện mạo mới hiện đại, tự tin và đầy khát khao. Chức vô địch Đông Nam Á 2026 chính là bệ phóng hoàn hảo để lứa cầu thủ tài năng này sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn hơn tại sân chơi châu lục vào tháng 5/2026.