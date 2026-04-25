U17 Việt Nam được thưởng tiền tỷ sau chức vô địch Đông Nam Á

U17 Việt Nam đã giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, sau khi thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết ngày 24/4.

U17 Việt Nam cũng được vinh danh ở 2 giải thưởng cá nhân xuất sắc tại giải đấu. Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Lý Xuân Hoà nhận giải thủ môn xuất sắc nhất..

Trước thành tích đáng khen tại Đông Nam Á, LĐBĐ Việt Nam thưởng U17 Việt Nam tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn thay mặt thường trực BCH VFF khen ngợi nỗ lực của U17 Việt Nam. Chủ tịch cũng dặn thầy trò HLV Roland tập trung hướng tới VCK U17 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 5.

U17 Việt Nam được thưởng nóng (Ảnh: FAM)

Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất ở 1 trận chung kết U17 Đông Nam Á trong 11 năm qua. Danh hiệu này cũng giúp U17 Việt Nam trở thành đội tuyển thành công nhất lịch sử giải khu vực, với 4 lần đăng quang, nhiều hơn 1 lần so với Australia và Thái Lan.

HLV Cristiano Roland cũng có danh hiệu đầu tiên với U17 Việt Nam. Đây cũng là chức vô địch quốc tế đầu tiên mà chiến lược gia người Brazil có được với bóng đá đất nước hình chữ S. Trước đó, ông Roland giúp U17 Hà Nội vô địch Quốc gia 2 năm liên tiếp (2024, 2025).

Ông Roland cũng đang cùng U17 Việt Nam bất bại 16 trận liên tiếp. Mở rộng hơn, trong 2 lứa 2008 và 2009 mà mình đảm nhiệm, nhà cầm quân này cùng đội trẻ Việt Nam thắng 15, hoà 7, thua 2, ghi 66 bàn và chịu 14 bàn thua.