Tạ Đình Phong đá tuyển U17 Việt Nam

Mới đây, cầu thủ Tạ Đình Phong nổi lên như một hiện tượng thú vị. Không chỉ sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng còn gây sốt cộng đồng mạng nhờ cái tên trùng khớp với nam tài tử lừng danh Hong Kong (Trung Quốc).

Ngay từ khi danh sách tập trung đội tuyển U17 Việt Nam được công bố tham dự U17 Đông Nam Á, cái tên Tạ Đình Phong đã lập tức chiếm sóng trên các diễn đàn bóng đá. Sự trùng hợp giữa cầu thủ sinh năm 2009 và ngôi sao đa tài Tạ Đình Phong đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi.

Đối với người hâm mộ thuộc thế hệ 8x, 9x, Tạ Đình Phong là một biểu tượng của làng giải trí Trung Quốc. Chính vì vậy, việc một "sao mai" trên sân cỏ mang cái tên lãng tử này đã vô tình tạo ra một sức cực lớn. Nhiều người hâm mộ hóm hỉnh cho rằng, nếu "bản gốc" chinh phục khán giả bằng giọng hát và khả năng nấu nướng điêu luyện, thì Đình Phong của U17 Việt Nam lại đang nỗ lực khẳng định mình bằng những đường chuyền sắc lẹm và đôi giày đinh.

Tạ Đình Phong đời thường (Ảnh: Hương)

Tạ Đình Phong ở U17 Việt Nam (Ảnh: TTNV)

Khẳng định giá trị trên sân cỏ

Tuy nhiên, nếu chỉ có cái tên, Tạ Đình Phong chắc chắn không thể trụ vững ở môi trường khắc nghiệt của đội tuyển trẻ quốc gia. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SHB Đà Nẵng – một trong những nôi bóng đá uy tín tại miền Trung – tiền vệ này đã chứng minh mình là một nhân tố có chuyên môn thực thụ.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ, Đình Phong được các chuyên gia đánh giá cao nhờ nhãn quan chiến thuật nhạy bén và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu điềm tĩnh. Anh không phải mẫu cầu thủ dựa quá nhiều vào thể hình mà thay vào đó là sự thông minh trong cách di chuyển và chọn vị trí. Chính lối chơi có đầu óc đã giúp cầu thủ trẻ này trở thành "nhạc trưởng" trong sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển trẻ.

Sự xuất hiện của Đình Phong cùng những đồng đội có cái tên độc đáo khác như Lê Trọng Đại Nhân hay Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đã tạo nên một lứa U17 đầy màu sắc và sức hút. Đây không chỉ là sự thú vị về mặt định danh mà còn cho thấy một thế hệ cầu thủ trẻ mới tự tin, cá tính và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Ở tuổi 17, con đường phía trước của Tạ Đình Phong vẫn còn rất dài. Với bệ phóng từ sự quan tâm của công chúng và nền tảng kỹ thuật tốt, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển để trở thành trụ cột của các lứa U19, U23 và xa hơn là đội tuyển quốc gia.

Trong tương lai, người hâm mộ hy vọng rằng khi nhắc đến cái tên Tạ Đình Phong, bên cạnh một nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí, người ta sẽ nhớ ngay đến một tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, người thắp sáng những hy vọng mới trên sân cỏ nước nhà.