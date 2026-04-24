Lịch sử gọi tên U17 Việt Nam: 4 lần vô địch Đông Nam Á, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất

Tối ngày 24/4, U17 Việt Nam đã thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết U17 Đông Nam Á. U17 Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vô địch, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần lên ngôi vương.

Ở trận đấu U17 Việt Nam có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 11. Từ tình huống phạt góc của Minh Thủy, Quý Vương có mặt đúng lúc, dứt điểm quyết đoán làm rung mành lưới đối phương. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam trình diễn một lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và đầy chủ động. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Văn Dương đã có pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh trước khi dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Phút 55, VAR đã lên tiếng để mang về niềm vui trọn vẹn cho các cầu thủ áo đỏ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình huống phối hợp giữa Trí Dũng và Văn Dương, trọng tài đã công nhận bàn thắng thứ ba, giúp Văn Dương hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Với chức vô địch này, U17 Việt Nam đã chính thức thiết lập kỷ lục mới với 4 lần đăng quang (2006, 2010, 2017 và 2026), vượt qua U17 Thái Lan và U17 Australia để độc chiếm vị thế số một khu vực. Thống kê tại giải năm nay của thầy trò HLV Roland là vô cùng ấn tượng khi ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Chiến thắng "out trình" trước Malaysia không chỉ khẳng định sức mạnh nội tại của lứa cầu thủ trẻ mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đào tạo của bóng đá Việt Nam. Ngôi vương Đông Nam Á chính là bước chạy đà hoàn hảo, tiếp thêm sự tự tin cực lớn cho các chiến binh sao vàng hướng tới đấu trường lớn hơn là VCK U17 châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 5 tới. Lịch sử đã gọi tên Việt Nam và một hành trình mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi những đôi chân vàng của bóng đá nước nhà tại sân chơi châu lục.