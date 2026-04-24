Paparazzi tóm dính ngôi sao bóng đá hẹn hò chị đẹp ở sân tennis

Ngôi sao của Real Madrid, Jude Bellingham, vừa có những khoảnh khắc thư giãn đầy hạnh phúc bên bạn gái Ashlyn Castro và mẹ mình tại giải quần vợt Madrid Open. Sự xuất hiện của tiền vệ 22 tuổi của Real Madrid nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính phóng viên, không chỉ bởi danh tiếng sân cỏ mà còn bởi sự hiện diện của những người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.

Bellingham, mẹ anh là Denise (bên trái) và bạn gái Ashlyn Castro (bên phải áo đen)

Ngồi trên khán đài danh dự, Bellingham xuất hiện với phong cách thời trang năng động trong chiếc áo sơ mi trắng phối cùng mũ lưỡi trai Adidas. Ngay bên cạnh anh là người mẫu Mỹ Ashlyn Castro. Cặp đôi được trông thấy liên tục trò chuyện thân mật và trao nhau những cử chỉ tình tứ. Đáng chú ý, đi cùng họ còn có bà Denise, mẹ của Bellingham. Việc bà Denise ngồi ngay phía sau và thường xuyên tham gia vào cuộc đối thoại cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa Ashlyn Castro và gia đình ngôi sao người Anh.

Bellingham và bạn gái Ashlyn Castro

Ashlyn Castro (27 tuổi) là một người mẫu và influencer nổi tiếng đến từ Los Angeles. Dù tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Bellingham đã râm ran từ mùa hè năm 2024, nhưng phải đến đầu năm 2025, cả hai mới chính thức công khai. Kể từ đó, người đẹp thường xuyên có mặt tại sân vận động Santiago Bernabeu để cổ vũ bạn trai. Sự thân thiết của cô với bà Denise là minh chứng rõ nhất cho việc đã hoàn toàn được gia đình Bellingham đón nhận.

Cặp đôi thoải mái trò chuyện

Chuyến đi nghỉ này diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với cá nhân Bellingham. Sau khi Real Madrid dừng bước tại Champions League, anh đang nỗ lực duy trì phong độ để cùng đội bóng hoàng gia bảo vệ lợi thế tại La Liga trước sự bám đuổi gắt gao từ kình địch Barcelona.

Xa hơn thế, Bellingham đang chuẩn bị tinh thần cho một mùa hè rực lửa tại World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ. Dưới triều đại của tân HLV Thomas Tuchel, tiền vệ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ là hạt nhân trong lối chơi của "Tam Sư". Việc dành thời gian bên những người thân yêu được xem là cách để Bellingham tái tạo năng lượng trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

