Lý Hoàng Nam không tham dự PPA Kuala Lumpur giữa tranh cãi bị xếp đánh từ vòng loại

Tay vợt hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải PPA Kuala Lumpur Open 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 17/5 tại Malaysia, theo xác nhận từ CLB Zorba X, Hoàng Nam ở lại tập trung tập huấn cùng CLB, đồng thời tham dự các giải đấu trong nước nhằm duy trì phong độ và thể trạng. Đây được xem là hướng đi mang tính chiến lược trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, đòi hỏi các vận động viên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn thể lực.

Lý Hoàng Nam không tham dự PPA Kuala Lumpur

Trước đó, tay vợt sinh năm 1997 từng gây chú ý khi không có suất vào thẳng vòng chính tại Kuala Lumpur Open, dù đang sở hữu thành tích ấn tượng trên đấu trường pickleball. Nguyên nhân đến từ quy định của hệ thống PPA Tour, trong đó ưu tiên các vận động viên có hợp đồng chính thức, trong khi những tay vợt tự do như Hoàng Nam buộc phải bắt đầu từ vòng loại.

Dù không góp mặt tại Malaysia, Lý Hoàng Nam vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao khi tập trung thi đấu trong nước. Với nền tảng chuyên môn ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tay vợt này được dự báo sẽ sớm trở lại các sân chơi lớn trong thời gian tới, khi có sự chuẩn bị phù hợp hơn cả về chiến lược lẫn điều kiện thi đấu.