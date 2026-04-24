U17 Australia thắng huỷ diệt 8-0 Lào, giành HCĐ U17 Đông Nam Á

U17 Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U17 Lào với tỷ số 8-0 trong trận tranh hạng Ba giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó khép lại giải đấu với HCĐ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ chuột túi chủ động dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Phút 20, Josef Hunter Sikora tận dụng đường căng ngang thuận lợi để mở tỷ số cho U17 Australia. Chỉ 7 phút sau, đội bóng áo vàng tiếp tục được hưởng phạt đền khi hậu vệ U17 Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Georgio Hassarati không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 2-0.

Đà hưng phấn giúp U17 Australia duy trì thế trận một chiều. Phút 30, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Hassarati bật cao đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp và gia tăng cách biệt lên 3-0. Đến phút 40, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm dễ dàng sau đường kiến tạo của Achnaff, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Aston James Reid cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0, gần như định đoạt cục diện trận đấu chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Australia vẫn hoàn toàn áp đảo. Hassarati và Reid lần lượt ghi thêm bàn ở các phút 51 và 58, nâng tỷ số lên 7-0. Dù đã dẫn sâu, đội bóng trẻ Australia vẫn không ngừng tấn công, cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội.

Ở phía đối diện, U17 Lào có cơ hội ghi bàn danh dự khi được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng Odin lại không thể chiến thắng thủ môn đối phương trên chấm 11m. Ngay sau đó, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 90+4, khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 0-8.

Chiến thắng áp đảo này giúp U17 Australia giành hạng Ba một cách xứng đáng, trong khi U17 Lào rời giải với nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Tỷ số: U17 Lào 0-8 U17 Australia

Ghi bàn: Josef Hunter Sikora (20’), Georgio Hassarati (27’ pen, 30’, 40’, 51’), Aston James Reid (45’, 58’), Maxwell (90+4’)