Diễn biến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Đại Nhân, Anh Hào, Nguyễn Lực đá chính

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h30 hôm nay (24/4/2026) trên sân vận động Gelora Delta tại Sidoarjo, Indonesia.

U17 Việt Nam bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại đương kim vô địch U17 Australia ở bán kết. Thắng lợi 2-1 trước một đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực không chỉ ghi dấu ấn về mặt chiến thuật mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. Dưới bàn tay của HLV Cristiano Roland, đội bóng áo đỏ đã trình diễn một lối chơi có tổ chức, kỷ luật nhưng cũng đầy khao khát.

Phía bên kia chiến tuyến, U17 Malaysia đã có một hành trình hồi sinh ngoạn mục. Sau thất bại nặng nề 0-4 trước chính Việt Nam ở ngày ra quân, đoàn quân của HLV Shukor Adan không hề sụp đổ. Họ lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu như Indonesia hay Timor-Leste trước khi đè bẹp U17 Lào 3-0 ở bán kết để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. HLV Shukor Adan khẳng định thất bại ở vòng bảng chính là "liều thuốc đắng" giúp các cầu thủ trẻ Malaysia tiến bộ, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự.

Trận đấu tối nay là trận chung kết lần thứ sáu của U17 Việt Nam tại đấu trường khu vực Đông NAm Á, sau các năm 2006, 2010, 2016, 2017 và 2022. Trong quá khứ, đội đã 3 lần đăng quang (2006, 2010, 2017), thành tích ngang bằng với hai đội là U17 Thái Lan và U17 Australia.

Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ có lần thứ tư bước lên ngôi vô địch, qua đó trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Giải U17 Đông Nam Á.