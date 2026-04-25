Nữ HLV bóng rổ đã có gia đình bị truy tố vì 32 tội danh "quan hệ lệch lạc" với học sinh, chồng lập tức nộp đơn ly hôn

Theo cáo trạng, người phụ nữ 35 tuổi - từng làm HLV bóng rổ - bị truy tố tới hơn 30 tội danh, chỉ vài tuần sau khi cô từ chức khỏi Trường Trung học Cold Springs High School (bang Alabama). Các cáo buộc bao gồm việc yêu cầu học sinh gửi nội dung nhạy cảm và có hành vi tiếp xúc tình dục với học sinh.

Đáng chú ý, một trong những tội danh nghiêm trọng nhất là: “Tham gia vào hành vi tình dục hoặc quan hệ tình dục lệch lạc với học sinh". Hiện danh tính và độ tuổi của học sinh liên quan vẫn chưa được công bố.

Nữ HLV bóng rổ bị truy tố vì "quan hệ lệch lạc" với học sinh (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Cullman)

Giữa lúc scandal bùng nổ, chồng của Adams - Drew, cũng là HLV bóng rổ nam tại cùng trường –-đã nhanh chóng nộp đơn ly hôn vào ngày 6/4, tức chỉ hai tuần trước khi cô bị bắt.

Cặp đôi kết hôn từ năm 2015 và có một con trai chung. Sau biến cố, Drew đang yêu cầu quyền nuôi con hoàn toàn.

Trớ trêu thay, trước khi bê bối bị phanh phui, Adams từng được đánh giá là một hình mẫu lý tưởng cho học sinh. Chính Giám đốc hệ thống trường học Cullman County - Shane Barnette - từng nhận xét cô là “một tấm gương tuyệt vời cho giới trẻ”.

Nữ HLV bóng rổ bị chồng đề nghị ly hôn ngay khi phát giác hành vi sai trái (Ảnh: WVTM 13 News)

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ sau khi một đơn khiếu nại chính thức được gửi tới nhà trường vào tháng trước. Ông Barnette cho biết: “Đây là khiếu nại chính thức đầu tiên tôi nhận được liên quan đến nhân viên này. Ngay khi sự việc được trình lên, một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức. Nhân viên này đã lựa chọn từ chức vào thời điểm đó".

Công tố viên quận Cullman - Champ Crocker - khẳng định mức độ nghiêm trọng của vụ việc: “Bản cáo trạng gồm 32 tội danh từ đại bồi thẩm đoàn đã nói lên tất cả". Theo ông, với số lượng cáo buộc hiện tại, Adams có thể phải đối mặt với mức án lên tới 31 năm tù nếu bị kết tội.

Không chỉ hiện tại, quá khứ của Adams cũng bị “đào lại”. Năm 2017, cô từng rời một trường trung học khác trong cùng khu vực chỉ sau một mùa giải, nhưng lý do khi đó không được công bố.

Sau khi rời vị trí năm đó, Adams từng chia sẻ: “Đó chắc chắn là một quyết định khó khăn. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều và cảm thấy Chúa đang dẫn mình theo một hướng khác mà tôi dự định theo đuổi. Đôi khi bạn phải làm điều tốt nhất cho bản thân và gia đình mình".

Hiện Paige Adams đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh lên tới 225.000 USD (hơn 5,9 tỷ đồng), nhưng phải đeo thiết bị giám sát điện tử và chờ ngày ra tòa.

Từ một HLV được ca ngợi, giờ đây cô đang đối diện với một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong môi trường học đường - nơi lẽ ra phải là không gian an toàn cho học sinh.