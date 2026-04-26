U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026 trong trường hợp nào?

Vừa bước lên ngôi vương khu vực sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Cristiano Roland không có nhiều thời gian để ăn mừng. Trước mắt họ là "biển lớn" VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, nơi tấm vé thông hành tới World Cup đang chờ đợi những kẻ bản lĩnh nhất.

Bước chạy đà hoàn hảo của "Thế hệ vàng" mới

Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 mà thầy trò HLV Roland vừa giành được không chỉ là danh hiệu, mà còn là lời khẳng định về một lứa cầu thủ đầy triển vọng (sinh năm 2009). Với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, khả năng chuyển trạng thái linh hoạt và đặc biệt là sự chắc chắn nơi hàng thủ (chỉ lọt lưới 1 bàn suốt giải đấu), U17 Việt Nam đang sở hữu một điểm tựa tinh thần cực lớn.

Tuy nhiên, từ sân chơi khu vực ra đến đấu trường châu lục là một khoảng cách đáng kể. Tại VCK U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 tới, mục tiêu của toàn đội không chỉ dừng lại ở việc học hỏi mà còn đặt mục tiêu giành vé dự U17 World Cup 2026. Do FIFA đã nâng số đội tham dự U17 World Cup lên 48 đội và tổ chức hàng năm, châu Á hiện có tới 9 suất tham dự (bao gồm cả chủ nhà Qatar). U17 Việt Nam cần kết thúc vòng bảng ở vị trí Nhất hoặc Nhì bảng C (bảng đấu có Hàn Quốc, UAE và Yemen). Ngay khi lọt vào vòng Tứ kết (nằm trong 8 đội mạnh nhất giải), U17 Việt Nam sẽ chắc chắn có vé đi World Cup mà không cần quan tâm đến kết quả các trận sau đó.

U17 Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup 2026

Lịch thi đấu "nghẹt thở" tại Saudi Arabia

Nằm tại bảng C, U17 Việt Nam sẽ phải đối đầu với những thử thách tăng dần theo cấp độ. Lịch thi đấu chính thức của đội tại vòng bảng như sau:

Theo nhận định của các chuyên gia, bảng C là một bảng đấu "xương" nhưng không phải không có cơ hội. U17 Yemen dù có hàng công mạnh ở vòng loại nhưng thường gặp khó trước các đội bóng chơi kỷ luật. U17 Hàn Quốc ở một đẳng cấp khác, nên mục tiêu khả dĩ của Việt Nam là hạn chế bàn thua và tìm kiếm kết quả khả quan nhất. Trận đấu cuối cùng với U17 UAE chính là "trận chung kết" của vòng bảng. Đây là đối thủ đầy duyên nợ mà lứa đàn anh từng để tuột chiến thắng đầy đáng tiếc ở những phút cuối tại giải năm ngoái.