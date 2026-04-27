Trương Vinh Hiển tung cú smash chấn động cắm thẳng vào người bạn gái, bị Sophia Huỳnh Trần hỏi tội cực gắt

Tại giải đấu DaNang Open vừa qua, bên cạnh những pha bóng chuyên nghiệp, người hâm mộ bộ môn pickleball đang truyền tay nhau khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của cặp đôi trai tài gái sắc Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần. Chuyện là trong một pha bóng kịch tính, dường như vì quá tập trung vào mục tiêu giành điểm, Trương Vinh Hiển đã không ngần ngại tung một cú smash đầy uy lực. Đáng nói, trái bóng lại đi theo quỹ đạo... cắm thẳng vào người Sophia - cô bạn gái xinh đẹp đang ở phía bên kia chiến tuyến.

Ngay sau tình huống đó, khán giả được một phen cười nghiêng ngả trước biểu cảm "xịt keo" của Sophia. Còn Vinh Hiển cũng chỉ biết cười trừ đưa tay biểu thị sự xin lỗi. Đúng là trên sân đấu không có tình thân, nhưng pha bóng "chí mạng" này quả thực đã khiến cô nàng phải đứng hình mất vài giây vì sự phũ phàng của đối phương.

Không để "nỗi oan" này trôi vào quên lãng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân, Sophia đã lập tức có màn hỏi tội bạn trai cực gắt. Trong đoạn clip được ghi lại, cô nàng liên tục chỉ tay về phía Trương Vinh Hiển với vẻ mặt hờn dỗi, như đang tái hiện lại hiện trường vụ việc và chất vấn: Sao anh nỡ smash vào tôi.

Về phía "thủ phạm" Trương Vinh Hiển, anh chàng chỉ biết đi phía sau với bộ dạng "tội lỗi", nở nụ cười cầu hòa đặc trưn và gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng. Vẻ mặt vừa hối lỗi vừa có chút tinh nghịch của Vinh Hiển khiến dân tình không khỏi quắn quéo vì quá đáng yêu. "Đúng là ra sân làm mãnh hổ, về gặp bạn gái hóa cún con", netizen dí dỏm bình luận dưới bài đăng.

Dù khá kín tiếng nhưng những ai theo dõi làng pickleball Việt Nam đều biết Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần là một cặp bài trùng từ sân tập đến đời thực. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các giải đấu lớn nhỏ và luôn dành cho đối phương sự ủng hộ tuyệt đối (trừ những lúc lỡ tay smash trúng nhau như thế này).

Trương Vinh Hiển với vẻ ngoài điển trai, nam tính và lối chơi đầy kỹ thuật, kết hợp cùng Sophia Huỳnh Trần 0 "nàng thơ" với nhan sắc ngọt ngào, cả hai đang là những cái tên cực hot, góp phần lan tỏa sức hút của môn thể thao này đến giới trẻ. Sau cú "va chạm" tại Đà Nẵng, chắc chắn anh chàng Vinh Hiển sẽ phải mất kha khá thời gian để dỗ dành "nóc nhà" đây!

