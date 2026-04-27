Ám ảnh hình ảnh bàn chân đẫm máu của ngôi sao điền kinh xinh đẹp

Drama “đổ máu” ngay giữa đường chạy: Ngôi sao Team GB Eilish McColgan đã có một trong những màn thi đấu vừa đáng nể vừa “ám ảnh” nhất tại London Marathon năm nay. Dù gặp chấn thương nặng đến mức được mô tả là “bàn chân như phát nổ”, nữ VĐV 35 tuổi vẫn cắn răng hoàn thành 42,2km và cán đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 2 giờ 24 phút 51 giây - chỉ kém kỷ lục cá nhân đúng 26 giây.

Mọi chuyện bắt đầu ngay sau nửa chặng đua, khi McColgan bất ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng ở bàn chân. Một vết phồng rộp tưởng chừng nhỏ lại nhanh chóng biến thành cơn ác mộng: “Tôi cảm giác như bàn chân mình phát nổ vậy. Có một vết rách rất lớn và tôi kiểu ‘chuyện quái gì đang xảy ra thế này?’”, cô kể lại. Cơn đau đến sớm khiến cô hoang mang, nhưng điều tệ hơn là từ thời điểm đó, cô gần như không còn chạy bình thường được nữa.

Eilish McColgan đã phải vật lộn suốt nửa chặng đua với bàn chân bị thương và đầy máu (Ảnh: Alamy)

Càng về cuối, cơ thể McColgan càng “phản chủ”. Cô không thể cảm nhận lực dồn xuống chân, dáng chạy bị lệch và kéo theo hàng loạt cơn đau ở những vùng khác. Đến mốc khoảng 24 dặm (gần 39km), đầu gối của cô cũng bắt đầu gặp vấn đề. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng như gục ngã, nữ VĐV người Scotland vẫn tự nhủ: đã đi đến đây thì không thể bỏ cuộc. Và thế là cô tiếp tục, trong tình trạng bàn chân đầy máu và gần như không thể chịu lực.

Sau khi về đích, McColgan phải lập tức tìm đến bác sĩ vì không thể đứng vững. Cô thừa nhận toàn bộ bàn chân “dính đầy máu” và cực kỳ đau đớn. Điều đáng nói là đây lại là đôi giày cô đã sử dụng quen thuộc từ trước, chưa từng gặp sự cố, khiến chính cô cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại “toang” đúng ngày thi đấu.

Đôi giày của McColgan đẫm máu (Nguồn: EPA)

Ngôi sao của đội tuyển Anh thừa nhận cô không thể chạy bình thường sau khi máu chảy nhiều (Ảnh: Reuters)

Đây mới chỉ là lần thứ hai McColgan chạy marathon, sau màn ra mắt năm ngoái cũng tại London Marathon với vị trí thứ 8. Năm nay, cô cải thiện lên hạng 7, nhưng rõ ràng vẫn để lại nhiều tiếc nuối - nếu không có chấn thương, thành tích có thể còn bùng nổ hơn rất nhiều. Là con gái của huyền thoại điền kinh Liz McColgan, McColgan đang tiếp nối di sản gia đình theo cách không thể “chiến” hơn.

Ở một diễn biến khác, giải đấu năm nay cũng chứng kiến cột mốc lịch sử khi Sebastian Sawe trở thành người đầu tiên hoàn thành marathon dưới 2 giờ với thành tích 1:59:30. Trong khi đó, McColgan cho biết cô sẽ tập trung hồi phục chấn thương trước khi quyết định có tham dự Commonwealth Games 2026 vào tháng 7 tới hay không. Một cuộc đua khép lại, nhưng câu chuyện về ý chí của cô chắc chắn vẫn khiến dân mạng phải “nổi da gà”.

Tú Tú.