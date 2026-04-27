Nữ trọng tài xinh đẹp bị cấm vĩnh viễn vì đăng ảnh nhạy cảm lên Instagram, từng kiếm 1 tỷ đồng/tháng

Từ một trọng tài bóng đá, Elif Karaarslan giờ đây trở thành tâm điểm của hàng loạt scandal gây tranh cãi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, cô tiếp tục bị bắt giữ trong khuôn khổ một cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến các cáo buộc về ma túy và mại dâm, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Điều khiến vụ việc càng gây chú ý là bên cạnh các nghi vấn nghiêm trọng, Karaarslan còn bị thẩm vấn vì những bức ảnh đăng trên Instagram bị cho là “phản cảm”. Theo các nguồn tin, trước khi bị buộc phải đóng tài khoản, cựu nữ trọng tài này từng kiếm khoảng gần 1 tỷ đồng mỗi tháng nhờ nội dung trả phí trên mạng xã hội. Người dùng được cho là phải trả khoảng 50.000 đồng để truy cập nội dung riêng, với hơn 20.000 người đăng ký, mang lại nguồn thu lên tới khoảng 1 tỷ đồng/tháng trước khi bị dừng.

Trước những cáo buộc này, Karaarslan khẳng định nội dung của cô không hề vượt quá giới hạn cho phép. Cô cho biết tất cả chỉ dừng lại ở ảnh bikini và hoàn toàn không có yếu tố khỏa thân, bởi chính nền tảng cũng không cho phép đăng tải nội dung người lớn. Việc bị gắn mác “khiêu dâm” vì vậy đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, khi không ít ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của việc soi xét đạo đức quá mức đối với phụ nữ trên mạng xã hội.

Elif Karaarslan đã bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cấm cầm còi sau khi cô bị cáo buộc đóng vai chính trong một đoạn băng người lớn

Tuy nhiên, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, phần nghiêm trọng hơn của vụ án lại nằm ở nghi vấn liên quan đến chất cấm. Các kết quả xét nghiệm pháp y được cho là đã phát hiện dấu vết của cocaine và methamphetamine trong mẫu sinh học của Karaarslan. Cô nằm trong số 19 người bị bắt trong các cuộc đột kích vào các địa điểm giải trí tại Istanbul hôm 11/4, trong đó 8 người bị tạm giam còn 11 người được tại ngoại nhưng chịu sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trước khi vướng vào vụ việc lần này, Karaarslan vốn đã là cái tên gây nhiều tranh cãi khi bị cấm vĩnh viễn khỏi bóng đá do bị cáo buộc xuất hiện trong một video nhạy cảm cùng Orhan Erdemir - một quan sát viên trọng tài có tuổi đời lớn gấp 3 cô. Dù vậy, cô kiên quyết phủ nhận liên quan đến đoạn video và cho biết sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý để bảo vệ bản thân.

Trong khi đó, phía Orhan Erdemir thừa nhận có xuất hiện trong đoạn video nhưng khẳng định nó bị phát tán mà không có sự đồng ý của ông, khiến danh dự và cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại, cuộc điều tra đối với Elif Karaarslan vẫn đang được tiếp tục. Từ một người hoạt động trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, cô đã trở thành nhân vật gây tranh cãi bậc nhất, với chuỗi bê bối liên quan đến đời tư, mạng xã hội và pháp lý vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.