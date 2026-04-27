Đình Bắc lập hat-trick, đi vào lịch sử V.League

Tối ngày 26/4, tâm điểm của vòng 20 LPBank V-League 2025/26 đổ dồn về cuộc đối đầu giữa CAHN và SLNA. Trong bối cảnh đội bóng ngành Công an đang khát điểm để bứt tốc trong cuộc đua vô địch, ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc đã có một màn trình diễn làm lu mờ hoàn toàn các ngoại binh trên sân.

Trận đấu bắt đầu với tốc độ cao, và Đình Bắc chỉ mất 19 phút để mở tỷ số cho đội chủ nhà sau một pha dứt điểm quyết đoán. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì khi tiền đạo sinh năm 2004 hoàn tất cú đúp ở phút 34. Đến phút 56, trên chấm phạt đền, Đình Bắc đã không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Đây không chỉ là ba bàn thắng đơn thuần mà còn là minh chứng cho phong độ hủy diệt của chân sút quê Nghệ An. Với 7 bàn thắng chỉ trong 4 trận gần nhất, "Vua phá lưới U23 châu Á 2026" đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chơi bóng lẫn kỹ năng dứt điểm.

Cú hat-trick của Đình Bắc đã chính thức phá vỡ "cơn khát" hat-trick của các chân sút nội tại sân chơi cao nhất Việt Nam. Anh trở thành cầu thủ nội đầu tiên ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu tại V.League suốt 5 mùa giải gần đây.

Ở bàn thắng đầu tiên Đình Bắc đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương

Tiếp đà phong độ, Đình Bắc làm lu mờ dàn ngoại binh khi ghi bàn thứ 2

Bàn thứ 3 đến tình pha đá phạt đền

Đình Bắc chạy về ôm HLV ăn mừng

Trận đấu năng nổ, thi đấu quyết liệt của Đình Bắc

Minh Phúc cũng ghi dấu ấn với bàn thắng ở trận đấu này