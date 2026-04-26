Đẹp cỡ Son Ye Jin vẫn phải đầm đìa mồ hôi trong phòng gym, U50 nhan sắc đỉnh chóp, Hyun Bin mê tít

Mới đây, hình ảnh Son Ye Jin hăng say tập luyện trong phòng gym được chia sẻ rần rần nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Trong đoạn clip ngắn, nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh gây ấn tượng mạnh với những động tác nâng tạ dứt khoát, chứng minh thể lực không phải dạng vừa. Ở độ tuổi 44, "chị đẹp" vẫn giữ được làn da căng bóng và một thân hình săn chắc, không chút mỡ thừa.

Son Ye Jin diện trang phục thể thao đơn giản, khoe trọn đường cong cơ thể săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon thả và cơ bụng số 11 lấp ló. Cô thực hiện các động tác tập luyện một cách thuần thục, dứt khoát, cho thấy đây là thói quen được duy trì thường xuyên chứ không phải chỉ là "diễn" trước ống kính. Dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của nữ diễn viên vẫn khiến fan "đổ gục".

Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận thán phục: "Nhìn chị tập mà mình thấy có động lực giảm cân hẳn luôn", "44 tuổi mà trẻ như 24 vậy, bảo sao nam thần Hyun Bin không mê cho được!", "Đẹp còn chăm chỉ tập thế này, bạn còn chần chừ gì mà không đi tập gym đi"...

Thực tế, để giữ vững danh hiệu "tình đầu quốc dân" suốt hơn 2 thập kỷ, Son Ye Jin đã phải đầu tư rất nhiều thời gian cho việc rèn luyện thể chất. Cô không chỉ tập gym đơn thuần mà còn là một "tay chơi" thứ thiệt trong nhiều bộ môn khác.

Son Ye Jin đã duy trì tập Pilates hơn 10 năm nay. Cô thậm chí còn sở hữu bằng giảng viên chuyên nghiệp của bộ môn TRX (tập luyện với dây kháng lực). Đây chính là bí quyết giúp cô có sự dẻo dai và cơ bụng số 11 cực phẩm.

Golf là sở thích đặc biệt giúp Son Ye Jin vừa rèn luyện sức bền, vừa là khoảng thời gian "hẹn hò" ngọt ngào bên ông xã Hyun Bin. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện trên sân golf. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô gần như không bỏ tập buổi nào dù lịch trình có bận rộn đến đâu. Với Son Ye Jin, việc tập luyện không chỉ để giữ dáng mà còn là cách để giải tỏa áp lực và duy trì năng lượng tích cực.

Có thể thấy, nhan sắc "không tuổi" của Son Ye Jin không hoàn toàn là do tự nhiên mà là kết quả của một quá trình bền bỉ. Ở tuổi 44, bà xã Hyun Bin vẫn là biểu tượng nhan sắc hàng đầu, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hội chị em về việc yêu bản thân và chăm chỉ độ dáng. Đúng là "đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp", nhìn sự nỗ lực này thì ai cũng hiểu vì sao cô nàng lại là báu vật trong mắt ông xã và công chúng đến vậy!

