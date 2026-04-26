Hoàng Sao và các VĐV Việt Nam đồng loạt rời giải đấu tại Trung Quốc vì hình ảnh "đường lưỡi bò"

Giải Billiards Peri - Laili Cup 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 4 năm 2026, là sự kiện thể thao lớn có sự tài trợ của Liên đoàn Billiards Trung Quốc. Giải đấu có sự tham gia của các tay cơ Việt Nam như Nguyễn Anh Tuấn và Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), được phát trực tiếp miễn phí trên các nền tảng Youtube và Facebook của Vietnam Billiards.

Tuy nhiên, các tay cơ Việt Nam vừa đồng loạt hủy không tham gia giải đấu này. Đại diện của Peri Việt Nam vừa ra thông báo đầy mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ:

"Toàn bộ VĐV Việt Nam sẽ huỷ tham dự giải đấu Peri - Laili Cup 2026. Do trong giải đấu Peri, CBSA (Hiệp hội billiard & snooker Trung Quốc) là một trong những nhà tài trợ chính và có sử dụng logo hình "đường lưỡi bò" - điều này đã vi phạm chủ quyền Việt Nam, nên toàn bộ VĐV Việt Nam: Quốc Hoàng (Hoàng sao), Tkon Nguyễn , Quang Trung Lê đều sẽ không tham dự giải đấu.

Mặc dù đã bỏ rất nhiều chi phí cũng như thời gian để tham dự, nhưng ngay khi nhận được tin, cả 3 VĐV đều quyết định bỏ tham dự giải đấu. Tkon và anh Quang Trung đang trong trận đấu cũng dừng ngay lập tức khi biết tin.

Cảm ơn anh Hoàng Sao đã thông báo ngay khi phát hiện ra logo giải đấu có ảnh hưởng đến chủ quyền Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều rất muốn có thành tích, rất muốn kiếm tiền nhưng không có gì so sánh bằng lòng yêu nước, tự tôn dân tộc được, bất cứ giải đấu nào dù giải thưởng có to đến mấy, nếu xuất hiện bản đồ ảnh hưởng đến chủ quyền Việt Nam, chúng tôi đều sẽ không tham dự. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam".

Trước chia sẻ của đại diện Peri Việt Nam, đã có rất nhiều bình luận từ NHM nước nhà, ủng hộ việc các VĐV của chúng ta bỏ giải để phản đối vấn đề "đường lưỡi bò". Hiện phía Ban tổ chức giải chưa đưa ra phản hồi nào.