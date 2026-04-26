Kỳ Hân nén đau thương tiễn biệt mẹ ruột: "Con mất đi cả một bầu trời"

Mới đây, người mẫu Kỳ Hân - bà xã tiền vệ Mạc Hồng Quân gây xúc động khi chia sẻ những dòng tâm sự đầy nghẹn ngào lúc tiễn biệt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Giữa không khí tang thương, hình ảnhnàng WAG tiều tụy, gương mặt hốc hác bên linh cữu mẹ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Không còn là một người đẹp lộng lẫy trên sàn diễn hay hình ảnh sang chảnh thường thấy, Kỳ Hân xuất hiện với bộ đồ tang trắng, nén nỗi đau vào lòng để lo hậu sự cho đấng sinh thành. Cô viết: "Mẹ à, con không nói lời yếu đuối… vì con biết mẹ không thích nhìn con gục ngã. Hôm nay, con tiễn mẹ bằng tất cả sự bình tĩnh mà mẹ đã dạy con có được. Nhưng sâu trong tim… con biết mình vừa mất đi cả một bầu trời".

Dòng chia sẻ của bà xã Mạc Hồng Quân cho thấy một sự trưởng thành đến đau lòng. Thay vì những lời than khóc, cô chọn cách đối diện với sự thật bằng sự "bình tĩnh" - điều mà mẹ cô đã luôn dạy bảo lúc sinh thời. Lời tiễn biệt "Vĩnh biệt mẹ - tình yêu lớn nhất đời con" như một nốt lặng khiến bất cứ ai đọc được cũng phải cay sống mũi.

Ngay sau những khoảnh khắc tang gia bối rối, Kỳ Hân khiến người hâm mộ bất ngờ khi cập nhật hình ảnh bản thân lấy lại diện mạo rạng rỡ. Cô hiểu rằng, cách tốt nhất để tri ân mẹ chính là sống tiếp một cuộc đời rực rỡ như bà hằng mong đợi.

Người đẹp tâm sự về sự trở lại của mình. Kỳ Hân không cho phép mình chìm đắm quá lâu trong bi kịch. "Cuộc sống vẫn tiếp tục. Mình cũng vậy. Không sầu. Không bi. Chỉ là mạnh mẽ hơn". Bà xã Mạc Hồng Quân thực hiện lời hứa: Sống thật tốt, thật đẹp để mẹ ở nơi xa có thể mỉm cười tự hào.

Dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời động viên chân thành. Netizen cho rằng, việc Kỳ Hân nhanh chóng vực dậy tinh thần không phải là vì cô quên đi nỗi đau, mà là cách cô chọn để đối diện với sự mất mát: Biến đau thương thành sức mạnh để bảo vệ và chăm sóc cho những người thân yêu còn lại.