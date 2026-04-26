U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á về nước trong vòng tay yêu thương người hâm mộ

Tối 26/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi xuất sắc giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026. Chức vô địch Đông Nam Á được đánh giá là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam về nước trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ Việt Nam

U17 Việt Nam hiện đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 16 trận bất bại, trong đó có 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Các học trò của HLV Cristiano Roland ghi tới 59 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và tính tổ chức nơi hàng phòng ngự, yếu tố then chốt khi bước ra đấu trường châu lục.

Ngay sau khi trở về nước, đội tuyển đã di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện. Quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, đòi hỏi toàn đội phải duy trì sự tập trung và trạng thái tốt nhất cho đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được vào 4 bảng đấu. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út tham gia tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen (ngày 7/5), U17 Hàn Quốc (ngày 10/5) và U17 UAE (ngày 14/5). Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là cạnh tranh suất tham dự U17 World Cup.