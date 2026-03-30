Nữ thần bóng đá và bạn trai cầu thủ thông báo sảy mất con đầu lòng, chia sẻ xót xa gây bão MXH

Mới đây, làng thể thao thế giới xôn xao trước thông tin cực buồn từ Missy Bo Kearns - nữ tiền vệ xinh đẹp của CLB Aston Villa và đội tuyển Anh. Trên trang cá nhân, cô cùng bạn trai là cầu thủ Liam Walsh (đang thi đấu cho Luton Town) đã nghẹn ngào công khai nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng.

Cặp đôi vốn kín tiếng về chuyện riêng tư, nhưng biến cố quá lớn này đã khiến họ quyết định lên tiếng. Missy Bo viết những dòng trạng thái khiến ai đọc cũng phải thắt lòng: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi phải chia sẻ rằng mình đã mất đi em bé. Những tuần vừa qua là khoảng thời gian tăm tối với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để đối diện với sự thật nghiệt ngã này".

Missy Bo Kearns đã tiết lộ cô đã mất con, vài tuần sau khi thông báo tin mang thai (Ảnh: The FA)

Trước đó, đầu tháng 3, Kearns vui mừng tiết lộ cô đang mang thai đứa con đầu lòng với Liam Walsh (Ảnh: IGNV)

Ngay lập tức, "làn sóng" chia buồn đã phủ kín trang cá nhân của cả hai. Từ các đồng đội tại đội tuyển nữ Anh cho đến hai CLB chủ quản là Aston Villa và Luton Town đều đồng loạt gửi thông điệp: "Chúng tôi luôn ở bên cạnh và dành mọi tình yêu thương nhất cho Missy Bo và Liam trong thời điểm khó khăn này".

Sự việc diễn ra ngay khi Missy Bo đang ở độ chín của sự nghiệp, sau khi rời Liverpool để gia nhập Aston Villa. Việc công khai nỗi đau mất con do sảy thai được xem là hành động dũng cảm của nữ cầu thủ, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ có cùng hoàn cảnh và xóa bỏ những định kiến về vấn đề này trong thể thao.

Hiện tại, cặp đôi đang tạm gác lại mọi công việc để dành thời gian hồi phục sức khỏe và chỗ dựa tinh thần cho nhau. Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày "nàng thơ" sân cỏ có thể mạnh mẽ trở lại.

Tú Tú.