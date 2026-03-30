Văn Hậu gây sốt vì hành động tinh tế với HLV Kim Sang-sik, màn so chiều cao của hai trò mới cực đáng yêu

Trong buổi họp báo trước trận Việt Nam và Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, ống kính truyền thông đã ghi lại một khoảnh khắc rất đẹp của Đoàn Văn Hậu. Ngay khi ngồi vào bàn, hậu vệ quê Thái Bình đã chủ động rót nước và để về phía HLV Kim Sang-sik với sự tôn trọng mực thước do thầy đang phát biểu. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này cho thấy sự tôn trọng của các cầu thủ dành cho HLV người Hàn Quốc và tạo nên một không khí thân thiện, ấm cúng trong đội bóng.

Văn Hậu rót nước cho thầy

Sau đó, trong một khoảnh khắc khác, HLV Kim Sang-sik cũng đã "so chiều cao" với chính học trò của mình. Mặc dù Văn Hậu sở hữu chiều cao lý tưởng (1m85), nhưng vị chiến lược gia này vẫn cho thấy một sự "cạnh tranh" vui vẻ. Những tương tác đời thường như thế này không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn giúp gắn kết hơn tình thầy trò trước thềm trận đấu.

Khoảnh khắc đáng yêu của ông Kim và Văn Hậu

Trở lại họp báo, với bất kỳ cầu thủ nào, việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia luôn là vinh dự lớn lao, đặc biệt một cầu thủ đã trải qua nhiều thăng trầm như Văn Hậu, cảm xúc đó càng trở nên đặc biệt, Văn Hậu cho biết:

"Đối với tôi, mỗi đợt được tập trung ĐTQG luôn rất hạnh phúc. Nhưng quả thực, ngày đầu trở lại đội tuyển tôi cũng hơi hồi hộp. Tuy nhiên, tôi thấy thực sự hạnh phúc khi được HLV trưởng trao cơ hội vào sân và tôi sẽ nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ của mình".

Dù tuyển Việt Nam đã chắc suất dự Asian Cup 2027, Văn Hậu khẳng định tinh thần của toàn đội vẫn đang ở mức cao nhất:

"Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng, dù đó chỉ còn là một trận đấu thủ tục. Các tuyển thủ luôn cố gắng hết sức để cống hiến vì màu cờ sắc áo và mang niềm vui tới cho người hâm mộ".

Văn Hậu quyết tâm giành chiến thắng

Từng có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng khu vực, Văn Hậu đánh giá rất cao đối thủ Malaysia. Khi được hỏi về những kinh nghiệm rút ra từ thất bại của CLB CAHN trước Selangor tại Cúp C1 Đông Nam Á mới đây, anh thẳng thắn:

"Về kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ Malaysia, thực ra cũng không có quá nhiều để thu về từ trận thua đó. Còn với cấp độ ĐTQG, khi vào sân, chúng tôi cứ cố gắng thi đấu hết mình và tôn trọng chiến thuật của HLV. Cả đội cùng nhau làm việc và hướng tới chiến thắng".