Ẩu đả kinh hoàng tại La Liga: Thủ môn bị đuổi khỏi sân sau đó lao vào đấm thẳng mặt đối thủ

Trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn sau khi cựu thủ môn đội tuyển Argentina, Esteban Andrada (35 tuổi), hoàn toàn mất kiểm soát trong những phút bù giờ.

Vụ việc bắt đầu ở phút 97 khi Andrada nhận thẻ vàng thứ hai (đồng nghĩa với thẻ đỏ) vì hành vi xô ngã đội trưởng Jorge Pulido của Huesca. Thay vì rời sân theo lệnh của trọng tài, thủ môn này đã "nổi trận lôi đình".

Ẩu đả xảy ra tại trận La Liga 2

Andrada bất ngờ lao về phía Pulido và tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt hậu vệ này. Cú đấm khiến Pulido gục xuống sân và ngay lập tức gây ra một cuộc ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội.

Các cầu thủ dự bị và nhân viên của cả hai câu lạc bộ đã tràn vào sân. Ngoài Andrada, trọng tài cũng đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn Dani Jiménez (Huesca) và Dani Tasende (Zaragoza) vì tham gia vào vụ xô xát. Trong khi đó, Jorge Pulido được nhìn thấy rời sân với vết sưng tấy và bầm tím lớn ở vùng mắt sau cú đấm của Andrada.

Theo các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha, trọng tài đã ghi chi tiết vụ việc vào biên bản trận đấu như một hành vi "tấn công nghiêm trọng". Ủy ban Kỷ luật của La Liga dự kiến sẽ họp khẩn cấp. Andrada có thể phải đối mặt với án treo giò từ 8 đến 12 trận cho hành vi đấm người, cộng thêm án phạt bổ sung cho chiếc thẻ đỏ trước đó.