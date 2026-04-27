Không tự nhiên mà đẹp: Louis Phạm vừa phẫu thuật thẩm mỹ, vừa cực chăm tập gym, bảo sao body nóng bỏng, ngày càng xinh

Từng gây bão với nhan sắc và tài năng trong làng Thể dục dụng cụ (TDDC), Louis Phạm (Phạm Như Phương) ngày càng thăng hạng về ngoại hình. Dù không ngại thừa nhận chuyện "dao kéo", nhưng bí kíp để có body vạn người mê của cô nàng vẫn nằm ở hai chữ: chăm chỉ.

Sau khi rời khỏi sàn thi đấu chuyên nghiệp, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương ngày càng khẳng định sức hút của mình trong vai trò một influencer. Không còn là cô bé vận động viên nhỏ nhắn ngày nào, Louis Phạm của hiện tại khiến dân mạng trầm trồ với gu thời trang sành điệu và đặc biệt là thân hình đồng hồ cát nóng bỏng.

Mới đây, cô nàng lại tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ khi chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc miệt mài trong phòng tập. Với bộ đồ tập ôm sát, Louis Phạm tự tin khoe trọn những đường cong mướt mắt, đặc biệt là vòng 2 phẳng lì và vòng 3 săn chắc - kết quả của những năm tháng rèn luyện thể thao chuyên nghiệp và sự kỷ luật nghiêm ngặt hiện tại.

Khác với nhiều người đẹp thường giấu giếm chuyện chỉnh sửa nhan sắc, Louis Phạm khá thoải mái khi công khai việc mình đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp vòng 1, giúp cơ thể trở nên cân đối và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, cô nàng cũng ngầm khẳng định một thông điệp: phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi số đo, nhưng chỉ có tập luyện mới tạo nên sự săn chắc và thần thái khỏe khoắn.

Dù bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân, Louis vẫn duy trì tần suất tập gym đều đặn. Nhìn cách cô nàng thực hiện các bài tập nặng với máy hay tạ chân, có thể thấy nền tảng thể lực của một cựu vận động viên vẫn cực kỳ đáng nể. Để có được một hình thể đẹp hoàn hảo, chỉ đẹp ở số đo thôi là chưa đủ, mà còn cần sự săn chắc, khỏe khoắn từ bên trong. Louis Phạm chính là một minh chứng sống.

Hành trình thay đổi ngoại hình của Louis Phạm là chứng minh rõ nhất cho câu nói: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp". Cô nàng không chỉ đầu tư cho nhan sắc bằng công nghệ hiện đại mà còn cực kỳ chú trọng vào việc duy trì lối sống lành mạnh.

Style đời thường của Louis cũng khiến hội chị em phải học hỏi dài dài. Từ những bộ cánh cut-out táo bạo cho đến những outfit dạo phố năng động, Louis Phạm luôn biết cách khai thác triệt để lợi thế hình thể của mình. Có thể nói, ở tuổi đôi mươi, cô nàng đang ở độ chín về cả nhan sắc lẫn phong cách, xứng danh là một trong những hotgirl có body "cháy" nhất nhì mạng xã hội hiện nay.