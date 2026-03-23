Louis Phạm nhan sắc ngày càng thăng hạng, body cực sexy

Từng là cái tên đình đám của làng Thể dục dụng cụ Việt Nam, Phạm Như Phương giờ đây được công chúng nhớ đến nhiều hơn với danh xưng Louis Phạm – một influencer có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không còn đóng khung trong những bộ đồ tập gò bó, cựu vận động viên sinh năm 2003 đang cho thấy sự nhạy bén với các xu hướng thời trang quốc tế.

Trong loạt ảnh mới nhất, Louis Phạm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với diện mạo vô cùng nóng bỏng. Cô khéo léo lựa chọn thiết kế bodysuit cắt xẻ sâu kết hợp cùng quần shorts jeans năng động. Set đồ không chỉ giúp tôn vinh triệt để vóc dáng "đồng hồ cát", đây thành quả của nhiều năm khổ luyện thể thao mà còn toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại.

Ngắm nhan sắc thăng hạng của Louis Phạm (Ảnh: IGNV)

Louis Phạm xây dựng hình ảnh một cô gái năng động, tràn đầy năng lượng và có phần nổi loạn. Thần thái tự tin trước ống kính chính là yếu tố then chốt giúp cô "cân" đẹp những khung hình dù là góc nghiêng hay trực diện.

Dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều về việc thay đổi hình tượng quá nhanh sau khi giải nghệ, Louis Phạm vẫn kiên định với con đường xây dựng phong cách cá nhân riêng biệt. Sự chuyên nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh và khả năng bắt kịp các trào lưu làm đẹp thế giới chính là lý do khiến cái tên Louis Phạm luôn duy trì được sức nóng.