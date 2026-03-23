MC Huyền Trang Mù Tạt hé lộ cưới cầu thủ Đức Huy dù chưa "một lời tỏ tình", lần đầu gọi là "anh Huy"

Trong không gian tiệc cưới ấm cúng tại Hà Nội tối 22/3, MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã có những chia sẻ xúc động về hành trình yêu đầy đặc biệt với cầu thủ Đức Huy. Từ mối quan hệ "chị em", họ đã viết nên cái kết viên mãn bằng sự chân thành và niềm tin tuyệt đối.

Khác với những câu chuyện ngôn tình rực rỡ, lễ cưới của Huyền Trang và Đức Huy gây xúc động bởi sự giản đơn và chân thực. Đứng trên sân khấu, nữ MC VTV nghẹn ngào thừa nhận giữa họ chưa bao giờ có một lời tỏ tình hay hứa hẹn chính thức.

"Chúng mình đến với nhau không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau trên một đoạn đường với tư cách là người thương", Huyền Trang chia sẻ. Cô cho biết khởi đầu của cả hai gặp không ít trắc trở, và bản thân cô vốn là một người con gái cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ. Tuy nhiên, chính sự thẳng thắn, hiếu thảo và tình nghĩa của Đức Huy đã dần xoá bỏ mọi rào cản. Chính sự chân thành "xưa nay hiếm" của chàng tiền vệ hào hoa đã chinh phục hoàn toàn trái tim của người đẹp hơn mình 2 tuổi.

Điểm chạm cảm xúc nhất trong bài phát biểu của cô dâu chính là khi nhắc về người cha quá cố. Trong suốt những ngày diễn ra hôn lễ từ quê nhà ra đến Hà Nội, Huyền Trang tin rằng cha vẫn luôn dõi theo và hiện diện bên cạnh con gái. Đối với Huyền Trang, Đức Huy không chỉ là một người chồng, mà còn là người đàn ông đủ yêu thương, đủ tin tưởng và trách nhiệm để gánh vác cả gia đình nhỏ. Cô gửi gắm hy vọng chồng mình sẽ vững chãi và yêu thương mọi người giống như cách mà bố cô đã từng làm khi còn sống.

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng vỡ oà là khi Huyền Trang chính thức thay đổi cách xưng hô sau nhiều năm gắn bó với danh nghĩa "chị em" và "bạn thân". Nữ MC dõng dạc tuyên bố: "Ngày hôm nay, Đức Huy và Mù Tạt từ hai chị em, hai đứa bạn thân kể từ giờ phút này, Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng, là anh. Đây là điều mà Đức Huy đã mong muốn từ rất lâu. Anh Huy!".

Lời gọi "Anh Huy" khép lại bài phát biểu không chỉ là một sự thay đổi về danh xưng, mà là lời khẳng định cho một chương mới trong cuộc đời của cả hai. Sau bao nhiêu sóng gió và thử thách, "hoàng tử" của bóng đá Việt Nam đã chính thức rước được "chị đẹp" tài năng về dinh, khép lại một trong những đám cưới đẹp và xúc động nhất đầu năm 2026.