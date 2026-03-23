HIEUTHUHAI "cay" không ngủ được vì Arsenal gục ngã trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng ngày 23/3 (giờ Việt Nam) đã kết thúc với kịch bản nghiệt ngã cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Dù nhập cuộc đầy tự tin nhưng Arsenal lại bất ngờ để mất thế trận và để thua 0-2 Man City.

Người hùng của trận đấu gọi tên tài năng trẻ 21 tuổi Nico O'Reilly. Hậu vệ trái này đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đánh đầu ở các phút 52 và 65, trực tiếp mang về chức vô địch thứ 10 cho "The Citizens". Trong khi đó, sai lầm khó tin của thủ thành Kepa Arrizabalaga và sự vô duyên của các chân sút như Saka hay Trossard đã khiến Arsenal chính thức tan mộng "ăn bốn" ở mùa giải năm nay.

Man City vô địch (Ảnh: MC)

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nam rapper đình đám HIEUTHUHAI – một fan cứng của Arsenal đã lập tức chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Anh đăng tải hình ảnh chụp lại màn hình trận đấu với gương mặt thất thần của các ngôi sao như Saliba và Havertz kèm dòng trạng thái đầy cảm thán: "Lần nào coi là lần đó thua, cay ngủ không được luôn!".

Cảm xúc buồn của HIEUTHUHAI (Ảnh: CMH)

Dòng chia sẻ của nam rapper nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ Arsenal vừa đồng cảm, vừa không khỏi bật cười trước cái "vía" khá nặng của thần tượng. Có vẻ như dù sở hữu vẻ ngoài lịch lãm và bản lĩnh trên sân khấu, HIEUTHUHAI cũng không thể thoát khỏi cảm giác "cay cú" kinh điển của một cổ động viên bóng đá khi đội nhà thất trận ở một trận chung kết quan trọng.

Thất bại này là một nốt trầm trong mùa giải thăng hoa của Arsenal, nhưng hành trình của họ vẫn chưa dừng lại. Hiện tại, "Pháo thủ" vẫn đang nắm giữ vị trí đầu bảng tại Ngoại hạng Anh và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League. Đặc biệt, vào ngày 19/4 tới, hai đội sẽ có màn tái đấu quyết định tại Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là cơ hội để Arsenal đòi lại món nợ tại Wembley.