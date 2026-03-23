Vì sao HLV Pep Guardiola lại tự cào rách đầu khi Man City quật ngã Arsenal?

Manchester City vừa chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại Cúp liên đoàn Anh sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Arsenal, nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào những dấu vết kỳ lạ trên khuôn mặt của chiến lược gia Pep Guardiola.

Giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại Wembley sau trận thắng, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc HLV Pep Guardiola xuất hiện với nhiều vết xước đỏ dọc trên trán và đỉnh đầu. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn thể thao.

Pep tự cào rách cả đầu (Ảnh: Sky Sport)

Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha khiến người hâm mộ bất an về trạng thái tâm lý của mình. Những vết thương tự thân này gợi nhắc trực tiếp đến sự cố gây chấn động hồi tháng 11/2024. Thời điểm đó, sau trận hòa đáng thất vọng trước Feyenoord tại Champions League, Pep từng gây sốc khi xuất hiện với gương mặt trầy trụa và thản nhiên thừa nhận: "Tôi muốn tự làm hại bản thân bằng móng tay của mình". Dù sau đó ông đã lên tiếng xin lỗi và đính chính đó chỉ là một cách ví von vụng về trong lúc nóng nảy, nhưng thói quen tự cào cấu khi đối mặt với áp lực dường như vẫn chưa buông tha vị HLV tài ba này.

Pep nhiều lần bị bắt gặp cào đầu (Ảnh: Reuters)

Trên sân cỏ, Man City đã có một màn trình diễn thực dụng và sắc sảo. Erling Haaland và đồng đội đã hóa giải hoàn toàn lối chơi kiểm soát của Arsenal, mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2026. Tuy nhiên, sự tương phản giữa thành công rực rỡ của đội bóng và những dấu vết căng thẳng trên cơ thể người thuyền trưởng đã vẽ nên một bức tranh khắc nghiệt về áp lực tại đỉnh cao.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola hoàn toàn phớt lờ các câu hỏi về vấn đề cá nhân. Ông dành trọn thời gian để ca ngợi tinh thần thép của các học trò:

"Arsenal là một đối thủ phi thường, họ đã đẩy chúng tôi đến giới hạn. Nhưng trong những khoảnh khắc sinh tử, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng. Chiến thắng này thuộc về các cầu thủ".

Dù giành cúp, Man City vẫn đang phải đối mặt với cuộc rượt đuổi nghẹt thở tại Premier League khi kém chính Arsenal 9 điểm (nhưng đá ít hơn một trận). Nhiều chuyên gia cho rằng, chính cuộc đua song mã căng thẳng này cùng mục tiêu tái lập cú ăn ba lịch sử là nguyên nhân khiến Pep rơi vào trạng thái tâm lý cực đoan.