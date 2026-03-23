Văn Toàn diện vest cực bảnh, từng “trông xe đám cưới” nay nhận nhiệm vụ đặc biệt trong lễ cưới Đức Huy - MC Mù Tạt

Tối 22/3, tiệc cưới sang trọng của cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) chính thức diễn ra tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội, khép lại chuỗi ngày cưới hỏi rộn ràng của cặp đôi đình đám làng bóng đá. Bên cạnh cô dâu chú rể, dàn khách mời toàn cầu thủ, bạn bè thân thiết cũng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là màn “lột xác” đầy bất ngờ của Văn Toàn.

Nếu như ở lễ cưới tại quê nhà của Đức Huy hôm 14/3, Văn Toàn khiến dân mạng thích thú khi đeo tấm biển “trông xe đám cưới”, đảm nhận vai trò “cây hài” quen thuộc trong hội bạn thân, thì tại buổi tiệc cuối cùng này, anh chàng lại xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác.

Diện bộ suit lịch lãm, chỉn chu từ đầu đến chân, Văn Toàn ghi điểm với vẻ ngoài bảnh bao, trưởng thành. Không còn là “anh trai tấu hài”, tiền đạo sinh năm 1996 được giao nhiệm vụ đặc biệt: cầm hộp nhẫn và mang vào lễ đường cho cô dâu chú rể trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Văn Toàn bảnh bao làm người trao nhẫn cưới cho Đức Huy - MC Mù Tạt (Nguồn: FBNV, Hacchi)

Cầm trên tay chiếc hộp nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, Văn Toàn lộ rõ vẻ hồi hộp. Trong đoạn clip được chia sẻ, anh chàng ngại ngùng cười tươi lúc chờ bước vào lễ đường. Khi ánh đèn chiếu đến mình, Văn Toàn bước đi cẩn thận, tập trung cao độ, thậm chí còn có phần căng thẳng hơn cả nhân vật chính. Sự nghiêm túc hiếm thấy này của Văn Toàn nhanh chóng khiến dân mạng thích thú, bởi trước đó anh vốn nổi tiếng với hình ảnh hài hước, lầy lội trong hội bạn thân cầu thủ.

Sự thay đổi từ “người giữ xe” ở đám cưới quê đến “người giữ nhẫn” trong lễ cưới sang trọng không chỉ khiến fan bật cười mà còn cho thấy vị trí đặc biệt của Văn Toàn trong mối quan hệ với Đức Huy. Cả hai là anh em thân thiết khi cùng sát cánh ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam, còn ở cùng quê hương, gia đình đôi bên thường xuyên qua lại cực thân thiết. Không cần nói quá nhiều, chỉ riêng việc Văn Toàn được tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng trong khoảnh khắc thiêng liêng của Đức Huy và vợ cũng đủ hiểu tình bạn của cặp "anh em cây khế" nổi tiếng tuyển Việt Nam thân thiết đến mức nào.

Khoảnh khắc này hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trở thành một trong những chi tiết thú vị nhất trong đám cưới của Đức Huy và Mù Tạt - một cái kết vừa ấm áp, vừa đầy tiếng cười cho hành trình yêu của cặp đôi.