Cái ôm gây sốt của Đình Bắc và HLV Văn Sỹ Sơn sau vụ bị kỷ luật xôn xao cả V.League

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Đình Bắc toả sáng với 3 bàn thắng ghi vào lưới SLNA tại vòng 20 V.League, tiền đạo trẻ này không chỉ mang về chiến thắng quan trọng cho CAHN mà còn khẳng định phong độ đang ở độ chín sau những biến cố trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ xúc động nhất không nằm ở những bàn thắng, mà là hành động sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau trận đấu, Đình Bắc đã chủ động tiến về phía khu vực kỹ thuật của SLNA để tìm gặp HLV Văn Sỹ Sơn. Hình ảnh tiền đạo trẻ nở nụ cười tươi, chủ động bắt tay và trò chuyện đầy tôn trọng với người thầy cũ đã nhanh chóng "gây sốt".

Khoảnh khắc Đình Bắc bắt tay, ôm thầy Văn Sỹ Sơn

Hình ảnh như khép lại quá khứ của cầu thủ trẻ từng bị kỷ luật nặng ở Quảng Nam trước đây. Thời điểm ấy, Đình Bắc vi phạm nội quy của CLB, có dấu hiệu mắc "bệnh ngôi sao" nên HLV Văn Sỹ Sơn đã phải nhắc nhởm kỷ luật. Xóa bỏ những đồn đoán về mâu thuẫn "cơm không lành, canh không ngọt" sau án kỷ luật nội bộ nặng nề, cái bắt tay ở hiện tại cho thấy Đình Bắc đã thực sự thấu hiểu nỗi lòng của thầy Sơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, người ta mới thấy hết giá trị từ sự khắt khe của HLV Văn Sỹ Sơn. Những lời chỉ trích trực diện, những án phạt cấm thi đấu tưởng chừng như nghiệt ngã ấy lại chính là "liều thuốc đắng" giúp Đình Bắc tỉnh ngộ, rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của một ngôi sao sớm nở để tập trung hoàn thiện bản thân.

Trận đấu này không chỉ giúp CAHN có thêm 3 điểm, mà còn giúp người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ không chỉ tài năng trên đôi chân mà còn trưởng thành trong cả suy nghĩ và đạo đức.