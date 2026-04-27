Supachok lao đao vì chấn thương nặng

Tiền vệ Supachok Sarachat đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi dính chấn thương nghiêm trọng trong màu áo Hokkaido Consadole Sapporo, qua đó đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn và ảnh hưởng lớn đến tương lai sự nghiệp.

Sự cố xảy ra trong trận đấu tại J-League 2 khi Supachok buộc phải rời sân ở phút 62 sau một tình huống va chạm mạnh. Hình ảnh tiền vệ người Thái Lan ôm chân đầy đau đớn khiến ban huấn luyện cũng như người hâm mộ không khỏi lo lắng. Ngay sau đó, anh được đưa đi kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương.

Supachok chấn thương

Kết quả cho thấy Supachok gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối (MCL) – dạng chấn thương không quá nghiêm trọng như đứt dây chằng chéo trước nhưng vẫn cần thời gian hồi phục tương đối dài. Theo đánh giá từ đội ngũ y tế, cầu thủ sinh năm 1998 có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất vài tháng, thậm chí lâu hơn nếu quá trình hồi phục không thuận lợi.

Việc vắng mặt trong thời gian dài khiến Supachok gần như chắc chắn lỡ hẹn với phần lớn mùa giải 2026 cùng Sapporo. Không chỉ vậy, khả năng góp mặt tại các giải đấu quan trọng của đội tuyển Thái Lan trong năm nay, bao gồm ASEAN Cup 2026, cũng bị đặt dấu hỏi lớn.