Nhận được lời mời nửa triệu đô để đẻ thuê cho 1 quý tộc chỉ vì ngoại hình quá giống vợ sắp cưới của Ronaldo, cô gái thẳng thừng từ chối

Victoria Cantero - cô gái đang viral khắp mạng xã hội - bỗng chốc đổi đời chỉ vì một điều: ngoại hình giống với nàng WAG Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của siêu sao Ronaldo - một cách khó tin. Sự tương đồng này không chỉ giúp cô nổi tiếng mà còn kéo theo hàng loạt lời đề nghị “khó đỡ”, trong đó gây sốc nhất là màn ngỏ ý trả hơn 500.000 euro để cô mang thai hộ cho một quý tộc Ả Rập.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha, Victoria thừa nhận chính cô cũng bất ngờ trước mức độ giống nhau: “Mọi người nói tôi giống Georgina nhiều hơn là tôi tự thấy. Nhưng đúng là có những lúc, đặc biệt nhìn vào đôi mắt, tôi cũng thấy khá giống thật".

Theo lời kể, vị quý tộc đã liên tục nhắn tin và đưa ra một bản hợp đồng rõ ràng nhằm thuyết phục cô gái sinh con cho ông, kèm theo khoản tiền khổng lồ. Dù vậy, Victoria vẫn thẳng thắn từ chối vì cảm thấy không thoải mái trước cách tiếp cận quá dồn dập.

Không chỉ có đề nghị gây sốc này, cô còn tiết lộ từng được một rapper mời gọi bước vào cuộc sống xa hoa với trực thăng, lâu đài và đủ kiểu đặc quyền. Nhưng câu trả lời vẫn là “không”. “Tôi sống khá thiên về tinh thần, nên sợ làm điều gì đó ảnh hưởng đến năng lượng của mình", cô chia sẻ.

Ngoài ra, việc sở hữu ngoại hình giống bạn gái Cristiano Ronaldo cũng khiến Victoria lọt vào tầm ngắm của nhiều cầu thủ. Cô cho biết không ít người chủ động tiếp cận, thậm chí muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, cô hài hước nói rằng chuyện cưới xin thì “còn phải xem đã có kim cương hay chưa”.

Dù được săn đón và nhận vô số lời mời hấp dẫn, Victoria khẳng định mong muốn lớn nhất của mình lại rất đơn giản: một ngày nào đó được gặp chính Georgina Rodríguez ngoài đời. Với cô, sự giống nhau này không chỉ mang lại sự chú ý mà còn khiến các con cảm thấy tự hào khi “mẹ mình nổi tiếng ở trường”.

Từ một cô gái bình thường, Victoria giờ đây trở thành tâm điểm bàn tán – minh chứng cho việc chỉ cần “giống đúng người”, cuộc đời cũng có thể rẽ sang hướng không ai ngờ tới.