Ronaldo "cấm cửa" một loại đồ uống để có body cuồn cuộn như tạc tượng

Mới đây, Ronaldo đã đăng tải bức ảnh body lên tài khoản Instagram có 671 triệu người theo dõi, kèm chú thích: "Tuổi thọ và phong độ cao không phải tự nhiên mà có. Chúng được xây dựng thông qua quá trình phục hồi thực tế hàng ngày. Đó không phải là bí mật. Đó là một thói quen".

Sự kiện chấn động nhất minh chứng cho quan điểm của Ronaldo là tại Euro 2020, khi anh gạt hai chai ngước ngọt sang một bên và hét lớn: Hãy uống nước lọc. Đối với CR7, nước ngọt có ga là kẻ thù của thể trạng đỉnh cao.

Ronaldo nói không với nước ngọt

Các đầu bếp từng làm việc cho Ronaldo tiết lộ rằng đồ uống có đường, nước trái cây đóng hộp và nước ngọt hoàn toàn bị cấm. Theo anh, lượng đường khổng lồ và các chất phụ gia trong những loại thức uống này làm chậm quá trình trao đổi chất, gây viêm và tăng mỡ thừa – những điều tối kỵ với một vận động viên chuyên nghiệp.

Kể từ năm 2005, Ronaldo gần như không chạm vào một giọt rượu nào. Quyết định này vừa mang tính chuyên môn để bảo vệ gan và cơ bắp, vừa mang tính cá nhân sâu sắc. Cha của anh, ông Jose Dinis Aveiro, đã qua đời ở tuổi 52 do các biến chứng liên quan đến rượu. Việc duy trì lối sống không bia rượu là cách Ronaldo tôn vinh cha mình và đảm bảo sự nghiệp không bị hủy hoại bởi các chất kích thích.

Ronaldo cũng không sử dụng đồ uống có cồn

Đầu bếp riêng của Ronaldo (như Giorgio Barone) phải chuẩn bị tới 6 bữa ăn mỗi ngày, cách nhau khoảng 3-4 giờ để duy trì năng lượng. Các yêu cầu bắt buộc bao gồm: Không dùng đồ đông lạnh hay thực phẩm chế biến sẵn. Các loại cá như cá tuyết, cá kiếm và cá chẽm là nguồn protein chính vì chúng ít béo và giàu omega-3. Thịt gà đ ược coi là "thực phẩm thần kỳ" vì hàm lượng protein cao và ít mỡ. Chỉ sử dụng gạo lứt, khoai lang và ngũ cốc nguyên hạt để giải phóng năng lượng chậm.

Sự khắt khe của Ronaldo không dừng lại ở bản thân. Anh thừa nhận mình thường xuyên cảm thấy khó chịu khi thấy con trai cả, Cristiano Jr, uống Fanta hay ăn khoai tây chiên. "Tôi đôi khi rất nghiêm khắc với con vì tôi muốn con có được thể trạng tốt nhất để theo đuổi đam mê," Ronaldo từng chia sẻ. Ngay cả trong những dịp lễ, đồ ngọt và bánh kẹo cũng hạn chế tối đa trong ngôi nhà của anh.

Kỷ luật của Ronaldo không chỉ giới hạn trong gia đình mà còn lan sang cả các đồng đội. Nhiều cầu thủ tại Manchester United hay Al-Nassr từng chia sẻ rằng, khi nhìn thấy đĩa ăn lành mạnh và chỉ uống nước lọc của CR7, họ cũng cảm thấy "tội lỗi" nếu lỡ chạm tay vào một miếng bánh ngọt hay đồ uống có đường.

Có thể thấy, chính sự khắt khe đến mức cực đoan trong việc lựa chọn đồ uống và thực phẩm đã giúp Cristiano Ronaldo đánh bại quy luật của thời gian, duy trì một thể trạng mà ngay cả những cầu thủ trẻ cũng phải mơ ước.