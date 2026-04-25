Phan Hiển và "gia tài" nịnh vợ thượng thừa: Phát ngôn câu nào về Khánh Thi là "chấn động" câu đó!

Không chỉ là kiện tướng dancesport tài năng, Phan Hiển còn sở hữu một "kỹ năng thượng thừa" khác khiến hội chị em chỉ biết ước: Nịnh vợ đỉnh của chóp. Xem qua bộ sưu tập những câu nói "ngọt như mía lùi" dành cho Khánh Thi, ai cũng phải công nhận: Phan Hiển số 2 không ai dám nhận số 1!

Nếu có một cuộc thi bình chọn "ông chồng quốc dân" hay "chiến thần ngôn tình" của showbiz Việt, chắc chắn Phan Hiển sẽ giật giải Quán quân. Chẳng cần hào nhoáng xa hoa, chỉ cần lướt nhẹ vài chia sẻ của anh chàng, dân mạng lại được dịp ghen tị với những màn tôn vinh bà xã Khánh Thi từ nhan sắc đến tài năng.

Phan Hiển và "nữ hoàng" của đời mình

Từ "tiên nữ xé truyện" đến "nữ hoàng" quyền lực

Mới đây, sau khi giành 3 HCV ở giải vô địch dancesport Đông Nam Á 2026, Phan Hiển gây chú ý khi khoe hình ảnh Khánh Thi - người phụ nữ đứng sau thành công của anh. Nam kiện tướng dancesport viết lời dẫn cực ngọt: "Phước đức ông bà để lại dày lắm mới lấy được cô vợ cỡ này".

Trong mắt Phan Hiển, Khánh Thi dường như không có khuyết điểm. Anh chàng không ngần ngại ví von vợ mình là "tiên nữ xé truyện bước ra". Thậm chí, trong dịp sinh nhật, Phan Hiển còn gửi lời chúc cực gắt đến "nữ hoàng" của mình: "Chúc em mãi giữ vững được nhan sắc quyết liệt, sự nghiệp thăng hoa và tiền tài vào ồng ộc như nước".

Cái cách Phan Hiển dùng từ "nhan sắc quyết liệt" khiến dân tình vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ độ cuồng vợ của anh. Đúng là khi yêu, trong mắt kẻ si tình thì vợ mình lúc nào cũng là nhất!

Phan Hiển nịnh vợ mượt nhất showbiz Việt

"Cái gì cũng không có, chỉ có... vợ đẹp và giỏi"

Phan Hiển cực kỳ khiêm tốn khi nói về bản thân nhưng lại cực kỳ "hào phóng" khi nhắc đến vợ. Anh chàng khẳng định chắc nịch: "Tui cái gì cũng không có, may trời thương tặng cho cô vợ vừa đẹp vừa giỏi".

Chưa dừng lại ở đó, ông bố trẻ còn có triết lý "cải thiện nòi giống" cực kỳ hài hước. Mỗi khi khoe con, Phan Hiển lại tranh thủ nịnh vợ: "Tác dụng của việc lấy vợ đẹp là chắc chắn con mình sẽ đẹp hơn mình". Nhìn thấy con trai cao hơn, trắng hơn, đẹp hơn mình, Phan Hiển chẳng những không ghen tị mà còn tuyên bố tất cả là... nhờ công mẹ Khánh Thi cả!

Khi khen con gái Anna Vương Diễm tinh tế, nhẹ nhàng, sâu sắc, hiểu chuyện, luôn giúp đỡ người khác, Phan Hiển cũng cho rằng tính cách tốt của bạn nhỏ là do giống mẹ - Khánh Thi.

Với Phan Hiển, con cái có visual đỉnh, tính cách tốt đều là nhờ gen của mẹ - Khánh Thi

"Nữ tướng" không cần vào bếp: Quan điểm cực tiến bộ khiến hội chị em "đổ rầm"

Đỉnh điểm của sự tâm lý là khi Phan Hiển nói về vai trò của vợ trong gia đình. Trong khi nhiều người vẫn giữ tư tưởng cũ, Phan Hiển lại khẳng định Khánh Thi là một "nữ tướng" có tầm nhìn, và anh không bao giờ để việc nhà trở thành gánh nặng của cô.

"Hiển không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo".

Phan Hiển cực kì yêu chiều Khánh Thi

Thậm chí, anh chàng còn "vận động" được cả mẹ chồng vào cuộc để bảo vệ con dâu: "Khi Hiển nói không muốn Thi phải vào bếp quá nhiều, mẹ liền nói 'ok, không sao cả, để mẹ lo'". Nghe đến đây thôi là đủ biết Khánh Thi "số hưởng" đến nhường nào khi lấy được người chồng vừa tâm lý, vừa khéo léo kết nối gia đình như Phan Hiển.

Không ngoa khi nói rằng Phan Hiển chính là ngôi sao nịnh vợ mượt nhất showbiz Việt. Với hàng loạt phát ngôn "đi vào lòng người", Phan Hiển không chỉ giữ lửa hạnh phúc gia đình mà còn xây dựng hình tượng người chồng mẫu mực khiến Vbiz ngưỡng mộ.

Tú Tú.