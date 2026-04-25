Văn Quyết phát biểu gây sốt: "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức trên sân cũng vậy thôi"

Trận cầu tâm điểm tại sân Ninh Bình thuộc vòng 20 V.League giữa CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội tối ngày 24/4 đã diễn ra đúng như mong đợi của người hâm mộ với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. CLB Hà Nội sớm khẳng định vị thế bằng bàn mở tỷ số của Đỗ Hùng Dũng ngay từ phút thứ 3. Dù đội chủ nhà nỗ lực bám đuổi, nhưng bàn thắng quan trọng của Văn Quyết trong hiệp hai đã góp phần giúp đội khách bảo toàn thắng lợi sát nút 3-2.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo mang áo số 10 không giấu nổi sự tự hào về các đồng đội: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đây là một trận đấu cống hiến với nhiều bàn thắng, và quan trọng nhất là toàn đội đã giữ được sự tập trung cần thiết đến phút cuối cùng. Tôi đặc biệt khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ trẻ, họ đã chơi đầy bản lĩnh trong những thời điểm áp lực nhất".

Văn Quyết đã có một trận thi đấu thăng hoa cùng các đồng đội

Văn Quyết cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng

Quan điểm về lối chơi của đối thủ

Tâm điểm xôn xao nằm ở nhận định của Văn Quyết khi được hỏi về sự vắng mặt của Nguyễn Hoàng Đức trong đội hình xuất phát của Ninh Bình. Đội trưởng CLB Hà Nội đưa ra góc nhìn chuyên môn thẳng thắn:

"Hôm nay Ninh Bình có tung vào sân 3 Hoàng Đức thì kết quả cũng vậy thôi. Theo quan điểm của tôi, một cách chơi mà chỉ thuần túy là treo bóng dài lên cho tiền đạo thì không phải là bóng đá đúng nghĩa".

Văn Quyết nhận xét thẳng thắn về lối chơi phất bóng dài của Ninh Bình

Dù đưa ra nhận xét sắc sảo về chiến thuật của đối phương, Văn Quyết vẫn giữ thái độ chừng mực khi từ chối đi sâu vào đánh giá chi tiết nội bộ đối thủ, khẳng định anh chỉ tập trung vào hiệu quả lối chơi trên sân.

Thắng lợi này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp CLB Hà Nội áp sát top 3, hiện chỉ còn kém chính đối thủ Ninh Bình đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Sự hồi sinh của đội bóng Thủ đô dưới thời ban huấn luyện mới đang cho thấy những tín hiệu cực kỳ lạc quan.

Văn Quyết nhận định về hành trình sắp tới: "Đội bóng đang hoàn thiện từng ngày. Điều đáng mừng nhất không chỉ là phong độ của các trụ cột, mà là sự tự tin và khả năng hòa nhập nhanh chóng của lớp cầu thủ kế cận. Chúng tôi đang đi đúng hướng".

CLB Hà Nội ăn mừng chiến thắng trên sân khách

Với sự tỏa sáng của những cựu binh như Văn Quyết, Hùng Dũng và sức trẻ đang lên, CLB Hà Nội đang gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch V.League năm nay.