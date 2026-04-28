Đình Bắc ghi bàn như máy: 4 trận ghi 7 bàn đi vào lịch sử V.League, cạnh tranh "Vua phá lưới nội" với Hoàng Hên

Sau hơn 500 ngày im hơi lặng tiếng tại đấu trường V.League, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải ngỡ ngàng bằng một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Cú hat-trick ấn tượng vào lưới Sông Lam Nghệ An tại vòng 20 V.League vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự trở lại của một tài năng trẻ hàng đầu. Đây không chỉ là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Đình Bắc, mà còn đánh dấu cột mốc 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu liên tiếp.

Từ một cầu thủ chịu nhiều áp lực khi không thể ghi bàn ở V.League trước vòng 17, chân sút quê Nghệ An đã leo một mạch lên vị trí thứ 6 trong danh sách săn bàn tổng thể của giải đấu, san bằng thành tích với những ngoại binh sừng sỏ như Geovane hay Imoh Fred Friday. Với phong độ "hủy diệt" hiện tại, Đình Bắc đang trực tiếp phả cạnh tranh trong cuộc đua giành danh hiệu chân sút nội xuất sắc nhất mùa giải.

Đình Bắc đang có phong độ cực tốt (Ảnh: Sport5)

Đối thủ lớn nhất của Đình Bắc ở hạng mục này hiện là Đỗ Hoàng Hên. Dù có giai đoạn phải ngồi ngoài, cầu thủ nhập tịch này vẫn duy trì hiệu suất ổn định với 9 pha lập công. Trong bối cảnh các tiền đạo nội tiềm năng khác như Nhâm Mạnh Dũng hay Tiến Linh đang có dấu hiệu "mất tích" trên bảng điện tử, cuộc đối đầu giữa Đình Bắc và Hoàng Hên trở thành điểm sáng hiếm hoi, mang lại sức hấp dẫn riêng biệt cho giai đoạn nước rút của mùa giải.

Nhìn rộng hơn ở danh sách Vua phá lưới tổng, khoảng cách giữa Đình Bắc và những chân sút ngoại như Alan (14 bàn) hay Lucao (11 bàn) vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, việc một cầu thủ mới 22 tuổi có thể chen chân vào nhóm "đầu bảng" giữa vòng vây của các ngoại binh là một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho hàng công của đội tuyển quốc gia.

Khi V.League 2025/26 chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khép lại, sự thăng hoa của Đình Bắc không chỉ là câu chuyện về những con số. Đó là lời khẳng định về bản lĩnh của một ngôi sao trẻ sau những vấp ngã.

Nếu tiếp tục duy trì được "cái đầu lạnh" và duyên ghi bàn như hiện tại, danh hiệu Vua phá lưới nội hoàn toàn nằm trong tầm tay của tiền đạo khoác áo số 7, đồng thời mở ra cánh cửa xuất ngoại đầy triển vọng như kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.