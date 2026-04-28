Xem U17 Việt Nam thi đấu giành vé dự World Cup 2026 ở đâu?

Những ngày qua, thông tin về việc AFC có thể cắt giảm sản xuất hình ảnh tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026 do thiếu hụt thiết bị và nhân sự đã khiến nhiều cổ động viên lo lắng sẽ không được xem trực tiếp các trận đấu của U17 Việt Nam. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất phát đi ngày 28/4, nền tảng TV360 xác nhận đã nỗ lực đàm phán thành công với AFC để phát sóng trọn vẹn và độc quyền 31 trận đấu của VCK U17 châu Á 2026.

Việc đảm bảo đầy đủ tín hiệu hình ảnh giúp khán giả nước nhà có thể đồng hành sát sao cùng lứa cầu thủ vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2026. Tại vòng chung kết lần này, U17 Việt Nam nằm ở bảng C – một bảng đấu được đánh giá là khá "xương" với sự góp mặt của các đối thủ Tây Á và Đông Á mạnh.

Lịch thi đấu vòng bảng cụ thể của thầy trò HLV Roland như sau:

Ngày 06/05: U17 Việt Nam vs U17 Yemen

Ngày 10/05: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

Ngày 13/05: U17 Việt Nam vs U17 UAE

Cơ hội lịch sử dự World Cup 2026

Điểm khác biệt lớn nhất của giải đấu năm nay chính là cánh cửa World Cup đang rộng mở hơn bao giờ hết. Nhờ sự thay đổi từ FIFA (nâng số đội tham dự World Cup lên 48 và tổ chức thường niên), châu Á hiện có tới 9 suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 (bao gồm cả chủ nhà Qatar). Theo thể thức thi đấu, 16 đội chia làm 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Tất cả 8 đội lọt vào tứ kết sẽ nghiễm nhiên có vé đi World Cup. Suất thứ 9 sẽ thuộc về chủ nhà Qatar (nếu họ không lọt vào top 8, suất này có thể được quyết định qua vòng play-off giữa các đội thua ở Tứ kết).

Như vậy, mục tiêu của U17 Việt Nam rất rõ ràng là vượt qua vòng bảng là có vé dự World Cup 2026.