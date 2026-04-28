Brooklyn Beckham lại "xát muối" vào lòng mẹ ruột - Victoria

Giữa lúc mối quan hệ với gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brooklyn Beckham lại khiến người hâm mộ dậy sóng khi chia sẻ một khoảnh khắc thân mật bên bà xã Nicola Peltz. Đáng chú ý, chi tiết "chữa lành bằng pha lê" trong bức ảnh khiến dân tình ngay lập tức liên tưởng đến sở thích của mẹ anh - Victoria Beckham.

Mới đây, cậu cả nhà Beckham đã chia sẻ hình ảnh nằm ôm nhau tình tứ cùng vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz trên sàn nhà tại biệt thự ở Los Angeles. Thế nhưng, tâm điểm chú ý không nằm ở sự lãng mạn mà lại là hàng loạt viên đá phong thủy được xếp xung quanh cặp đôi.

Nhiều người tinh ý nhận ra "chữa lành bằng pha lê" vốn là niềm đam mê nổi tiếng của Victoria Beckham từ nhiều năm nay. Cựu thành viên Spice Girls luôn công khai niềm tin vào năng lượng đá trong cả cuộc sống lẫn thiết kế thời trang.

Việc Brooklyn chọn đúng "vibe" này để đăng ảnh giữa lúc mâu thuẫn gia đình đang căng thẳng khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ đây là một màn "xát muối" nhắm thẳng vào mẹ mình.

Thay vì nhận được sự ủng hộ, bài đăng của Brooklyn vấp phải không ít phản ứng trái chiều. Nhiều bình luận thẳng thắn gọi đây là màn “diễn sâu câu chú ý”. Một số ý kiến còn mỉa mai rằng Brooklyn từng chỉ trích bố mẹ đăng bài mang tính trình diễn, nhưng giờ chính anh lại đang lặp lại kịch bản đó. Thậm chí, netizen còn đặt dấu hỏi về cuộc sống của chàng trai này: ngoài vợ, thú cưng và những clip nấu ăn, Brooklyn còn điều gì khác để chia sẻ hay không?

Tuy nhiên, vẫn có những fan lên tiếng bảo vệ cặp đôi. Họ cho rằng chỉ đơn giản là Brooklyn và Nicola đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách của riêng họ. Bức ảnh mang lại cảm giác bình yên và sự gắn kết giữa hai vợ chồng trẻ bất chấp sóng gió.

Câu chuyện càng thêm nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh drama gia đình Beckham vẫn chưa có hồi kết. Trong khi Victoria khẳng định luôn yêu thương và nỗ lực bảo vệ con cái trước truyền thông, thì Brooklyn được cho là đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ từ năm ngoái.

Nguồn tin thân cận tiết lộ cậu cả nhà Becks thậm chí đã chặn bố mẹ trên mạng xã hội và gửi đi những lá thư dài với nội dung cáo buộc gây sốc. Với mỗi động thái mới trên Instagram, "cuộc chiến ngầm" này dường như lại có thêm những tình tiết khiến công chúng phải theo dõi sát sao.