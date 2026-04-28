Võ sĩ vừa thắng trận đã bị ném thẳng cái ghế vào người, đấm đá túi bụi, cả võ đài hỗn loạn như trận chiến

Một trận tranh đai quyền Anh mới đây đã biến thành cảnh hỗn loạn chưa từng có. Võ sĩ chiến thắng bị tấn công dã man bằng cả ghế lẫn nắm đấm, sau khi khán giả ồ ạt tràn vào sàn đấu.

Sự việc xảy ra trong trận tranh đai UBO giữa Sergei Gorokhov (Nga) và Emirhan Kalkan (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Besirli Sports Hall. Gorokhov vừa giành chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật thì mọi thứ bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau khi trận đấu kết thúc, võ sĩ người Nga ăn mừng cùng đội ngũ rồi tiến đến phía đối thủ với ý định thể hiện sự tôn trọng. Nhưng thay vì một cái bắt tay fair-play, tình huống lại bùng nổ căng thẳng khi một thành viên đội của Kalkan bất ngờ xô đẩy Gorokhov, châm ngòi cho màn ẩu đả.

Chỉ vài giây sau, hai ê-kíp lao vào hỗn chiến ngay trên sàn. Và mọi thứ nhanh chóng leo thang thành “đại chiến” khi hàng chục khán giả tràn vào võ đài, biến trận đấu chuyên nghiệp thành một cuộc ẩu đả kiểu đường phố.

Ghế nhựa bị ném loạn xạ, đòn đấm và cú đá tung ra từ mọi phía. HLV của Gorokhov được cho là đã bị một nhóm người đánh đập, đạp liên tiếp giữa đám đông hỗn loạn.

Bản thân Sergei Gorokhov cũng không kịp phản ứng, bị tấn công bất ngờ từ phía sau khi đang cố gắng kêu gọi mọi người bình tĩnh. Cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người bị thương và hoàn toàn vượt xa khuôn khổ của một sự kiện thể thao chuyên nghiệp.

Sau vụ việc, Gorokhov cho biết anh và đội ngũ phải nhập viện điều trị. “Chúng tôi hiện đang ở bệnh viện tại Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Ismail bị chấn thương đầu và đang chụp MRI. Tôi là người bị nhẹ nhất, nhờ găng tay đã giúp bảo vệ phần nào", anh chia sẻ.

Hàng chục người trèo lên võ đài ẩu đả hỗn loạn

Nam võ sĩ cho biết có khoảng 80 người đã tham gia tấn công: “Họ tràn lên sàn và đánh chúng tôi sau chiến thắng ở hiệp 2, nơi tôi đã đánh gục đối thủ hai lần".

Dù vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, Gorokhov xác nhận may mắn là không có ai thiệt mạng: “Tạ ơn Chúa, tất cả vẫn còn sống. Nhưng đó thực sự là một trận ẩu đả khủng khiếp".

Hiện tại, đội của anh đang được cảnh sát bảo vệ và an ninh được siết chặt. “Chúng tôi có hộ tống của cảnh sát, đi thẳng từ khách sạn về phòng. Tôi không nghĩ tối nay chúng tôi sẽ ở lại đó”, anh nói thêm.

Sự cố gây sốc này đã khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời dấy lên lo ngại lớn về công tác an ninh tại các sự kiện quyền Anh - khi chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng có thể biến võ đài thành chiến trường thực sự.