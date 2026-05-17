Xôn xao chuyện World Cup 2026 ế vé vì giá quá đắt

Dù chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh, World Cup 2026 lại đang đối mặt với nỗi lo chưa từng có khi chưa trận đấu nào được xác nhận bán hết vé. Theo truyền thông Anh, lượng vé tiêu thụ chậm hơn kỳ vọng rất nhiều, đặc biệt tại các trận đấu tổ chức ở Mỹ. Nguyên nhân lớn nhất được cho là mức giá quá cao, khiến không ít người hâm mộ quyết định từ bỏ kế hoạch tới sân cổ vũ.

Nhiều cổ động viên tỏ ra bức xúc khi giá vé bị đẩy lên mức khó tin. Với các trận vòng bảng của tuyển Anh, một số hạng vé cao cấp có giá lên tới gần 1.900 bảng Anh (hơn 66 triệu đồng). Ngay cả những vé được xem là “mềm” hơn trên thị trường bán lại cũng dao động quanh mức hơn 400 bảng (hơn 14 triệu đồng).

Không chỉ tiền vé, chi phí khách sạn và đi lại tại các thành phố đăng cai ở Mỹ cũng tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu, khiến tổng chi phí cho một chuyến xem World Cup trở nên quá đắt đỏ với phần lớn người hâm mộ. Điều này tạo ra làn sóng chỉ trích nhắm vào FIFA khi nhiều người cho rằng World Cup đang dần trở thành sân chơi dành cho giới có điều kiện, thay vì lễ hội bóng đá đúng nghĩa dành cho tất cả người hâm mộ.

Fan bóng đá lo ngại sẽ thấy ghế trống tại các trận đấu của đội tuyển Anh ở World Cup vì ế vé (Ảnh: Reuters) Fan bóng đá lo ngại sẽ thấy ghế trống tại các trận đấu của đội tuyển Anh ở World Cup vì ế vé (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng khẳng định nhu cầu mua vé là rất lớn. Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại cho thấy hàng nghìn vé vẫn đang được mở bán trên các nền tảng chính thức cũng như thị trường thứ cấp. Theo dữ liệu từ TicketData, giá vé trung bình các trận vòng bảng đã giảm mạnh chỉ trong vòng một tháng do sức mua không đạt như kỳ vọng.

Một ví dụ đáng chú ý là trận đấu giữa tuyển Mỹ và Paraguay trên sân SoFi - SVĐ có sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi - nhưng mới chỉ bán được khoảng hơn 40.000 vé. Trong khi đó, giá vé trận này từng được niêm yết từ hơn 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) đến hơn 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng) tùy vị trí.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và tổng cộng 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Dẫu vậy, trước phản ứng ngày càng gay gắt từ người hâm mộ, nhiều ý kiến cho rằng FIFA có thể sẽ buộc phải tiếp tục giảm giá vé nếu không muốn chứng kiến cảnh khán đài trống ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.