Dàn sao Quang Hải, Văn Hậu hội ngộ tại đám cưới Văn Thanh: MC Mù Tạt và Chu Thanh Huyền chiếm trọn spotlight

Đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh và cô dâu Trần Bích Hạnh tại quê của chú rể đã diễn ra ngày 16/5 tại Hải Phòng. Ngày vui của hậu vệ tuyển Việt Nam còn thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của dàn tuyển thủ nổi tiếng như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải. Những người đồng đội thân thiết ở đội tuyển quốc gia đã có mặt từ sớm để chúc mừng hạnh phúc của nam cầu thủ.

Dàn cầu thủ cùng bạn bè đến chúc mừng Văn Thanh (Ảnh: Đăng Vinh Quang)

Do V.League và giải hạng Nhất quốc gia vẫn đang diễn ra nên chỉ có một số cầu thủ thu xếp được thời gian có để về quê nhà chung vui với Văn Thanh. Sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không kém cạnh các ông chồng nổi tiếng, các nàng WAGs cũng khiến bầu không khí thêm phần rộn ràng. Chu Thanh Huyền – bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc rạng rỡ. Bên cạnh đó, đám cưới còn có sự góp mặt của MC Huyền Trang (Mù Tạt) - vợ cầu thủ Đức Huy cũng khiến cho dân tình thích thú. Đức Huy đang bận tập luyện và thi đấu ở TP.HCM nên nàng WAG Huyền Trang đi đám cưới thay chồng.

Vợ chồng Quang Hải - MC Huyền Trang đến chúc mừng hạnh phúc Văn Thanh - Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

MC Huyền Trang đi thay cho chồng (Ảnh: Quý Rau)

Sự đổ bộ của dàn khách mời nổi tiếng không chỉ cho thấy mối quan hệ thân thiết của Vũ Văn Thanh mà còn biến ngày vui của anh thành một ngày hội ngộ ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Ngày cưới của Văn Thanh - Bích Hạnh (Ảnh: FBNV? Hayday Media)

Văn Thanh và Bích Hạnh sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới vào ngày 20/6 tại Hà Nội sau khi V.League 2025/26 khép lại. Lúc này, hội cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... chắc chắn sẽ cũng sẽ góp mặt.