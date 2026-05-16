Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira gọi tên Ronaldo, Messi trong siêu phẩm hot nhất mùa hè này

Từng tạo nên cơn sốt toàn cầu với “Waka Waka”, Shakira tiếp tục khiến fan bóng đá phát cuồng khi trở lại với ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên “Dai Dai”. Lần này, nữ ca sĩ người Colombia bắt tay cùng ngôi sao Afrobeats Burna Boy để tạo nên một bản nhạc đậm màu sắc lễ hội, pha trộn giữa Latin và âm hưởng châu Phi hiện đại.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt thích thú là trong lời bài hát, hàng loạt huyền thoại và siêu sao bóng đá thế giới đã được “réo tên” đầy cảm xúc. Từ Pelé, Diego Maradona cho đến thế hệ hiện đại như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Mohamed Salah đều xuất hiện trong ca khúc như một cách tôn vinh những biểu tượng bất tử của môn thể thao vua.

Không chỉ các danh thủ, bài hát còn nhắc đến nhiều đội tuyển nổi tiếng như Argentina, Brazil, Mexico, Nhật Bản hay Hàn Quốc, tạo nên cảm giác như một “bữa tiệc bóng đá toàn cầu”. FIFA mô tả “Dai Dai” là sản phẩm đại diện cho tinh thần đoàn kết, văn hóa và năng lượng của World Cup 2026.

Sau phần mở đầu giàu tiết tấu, Shakira và Burna Boy liên tục đối đáp bằng những đoạn solo sôi động trước khi hòa giọng ở phần cao trào. Công thức này khiến nhiều fan liên tưởng đến sức hút mà “Waka Waka” từng tạo ra cách đây 16 năm.

Đây cũng không phải lần đầu Shakira gắn bó với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước “Dai Dai”, nữ ca sĩ từng gây bão với “Hips Don’t Lie” ở World Cup 2006, “Waka Waka (This Time for Africa)” tại World Cup 2010 và “La La La” ở kỳ World Cup 2014. “Waka Waka” đến nay vẫn được xem là một trong những ca khúc World Cup thành công nhất lịch sử.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Shakira cũng được xác nhận sẽ biểu diễn ở show giữa giờ trận chung kết cùng Madonna và BTS trong chương trình halftime đầu tiên của lịch sử World Cup.