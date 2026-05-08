Bén duyên từ MV World Cup đến phát hiện "cắm sừng" bằng hũ mứt dâu: Drama tình ái của Shakira - Gerard Piqué khiến cả thế giới dậy sóng

Từng là cặp đôi vàng của làng giải trí và bóng đá thế giới, Shakira và Gerard Piqué khiến công chúng không khỏi tiếc nuối khi khép lại chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ bằng loạt bê bối ngoại tình, đấu tố và những màn “diss” căng thẳng chưa từng có.
Gerard Piqué và Shakira từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2010, khi Piqué xuất hiện trong MV “Waka Waka (This Time for Africa)” - ca khúc chính thức của World Cup 2010 do Shakira thể hiện. Thời điểm ấy, Piqué đang là ngôi sao sáng của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, còn Shakira đã là diva nhạc pop đình đám toàn cầu với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí quốc tế.
Dù chênh lệch nhau tới 10 tuổi, cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau nhiều tháng vướng tin đồn hẹn hò, cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2011. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Shakira từng thừa nhận Piqué mang đến cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc mà trước đó nữ ca sĩ chưa từng có.
Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Shakira và Piqué xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu trong mắt công chúng. Họ có hai con trai là Milan, sinh năm 2013 và Sasha, sinh năm 2015. Từ sân vận động, lễ trao giải cho tới các sự kiện thảm đỏ quốc tế, cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh tình cảm, gắn bó và được truyền thông săn đón.
Thế nhưng cuộc tình tưởng như viên mãn ấy lại khép lại bằng cái kết đầy ồn ào. Tháng 6/2022, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin cặp đôi đã “đường ai nấy đi” sau khi Shakira phát hiện Piqué ngoại tình. Người được cho là “tiểu tam” xen vào mối quan hệ là Clara Chía Martí - cô gái trẻ làm việc trong công ty truyền thông của Piqué. Thông tin này lập tức gây chấn động toàn cầu bởi trước đó, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như một gia đình hạnh phúc.
Drama càng bùng nổ khi mạng xã hội lan truyền câu chuyện “hũ mứt dâu” nổi tiếng. Theo lời đồn, Shakira phát hiện có người lạ xuất hiện trong nhà sau khi nhận ra hũ mứt mình yêu thích bị ăn mất dù Piqué và các con đều không thích món này. Chi tiết nghe như phim truyền hình ấy nhanh chóng viral khắp internet và trở thành biểu tượng cho cú “bắt gian” đình đám nhất showbiz Latin. Dù sau đó nữ ca sĩ phủ nhận câu chuyện này, cư dân mạng vẫn liên tục nhắc lại như một phần không thể thiếu trong drama tình ái của cặp đôi.
Sau chia tay, Shakira gần như biến nỗi đau thành “vũ khí âm nhạc”. Đầu năm 2023, cô tung ra ca khúc “BZRP Music Sessions #53” với loạt ca từ bị cho là nhắm thẳng vào Piqué và bạn gái mới. Những câu hát như “Anh đổi Ferrari lấy Twingo” hay “đổi Rolex lấy Casio” lập tức gây bão toàn cầu, biến ca khúc thành hiện tượng mạng và đưa drama tình ái này lên cao trào.
Không chỉ dừng ở âm nhạc, truyền thông quốc tế còn liên tục soi ra những động thái “cà khịa” qua lại giữa đôi bên. Trong khi Shakira chuyển sang Mỹ sống cùng các con để bắt đầu cuộc sống mới, Piqué lại công khai xuất hiện bên Clara Chía như ngầm khẳng định mối quan hệ nghiêm túc. Điều này càng khiến công chúng nghiêng hẳn về phía nữ ca sĩ người Colombia.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đổ vỡ, Shakira thừa nhận đây là giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời mình. Nữ ca sĩ cho biết cô từng hy sinh rất nhiều cho gia đình và sự nghiệp bóng đá của Piqué, nhưng cuối cùng lại phải đối diện với cảm giác bị phản bội ngay trong mối quan hệ tưởng như bền vững nhất.
Từ chuyện tình đẹp như cổ tích của World Cup đến màn chia tay ngập drama và công kích công khai, Shakira và Piqué đã trở thành một trong những cặp đôi tan vỡ ồn ào nhất lịch sử showbiz quốc tế.