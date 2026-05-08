Bén duyên từ MV World Cup đến phát hiện "cắm sừng" bằng hũ mứt dâu: Drama tình ái của Shakira - Gerard Piqué khiến cả thế giới dậy sóng

Gerard Piqué và Shakira từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2010, khi Piqué xuất hiện trong MV “Waka Waka (This Time for Africa)” - ca khúc chính thức của World Cup 2010 do Shakira thể hiện. Thời điểm ấy, Piqué đang là ngôi sao sáng của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, còn Shakira đã là diva nhạc pop đình đám toàn cầu với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí quốc tế.

Dù chênh lệch nhau tới 10 tuổi, cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau nhiều tháng vướng tin đồn hẹn hò, cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2011. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Shakira từng thừa nhận Piqué mang đến cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc mà trước đó nữ ca sĩ chưa từng có.

Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Shakira và Piqué xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu trong mắt công chúng. Họ có hai con trai là Milan, sinh năm 2013 và Sasha, sinh năm 2015. Từ sân vận động, lễ trao giải cho tới các sự kiện thảm đỏ quốc tế, cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh tình cảm, gắn bó và được truyền thông săn đón.

Shakira và Gerard Piqué có hai con trai chung

Thế nhưng cuộc tình tưởng như viên mãn ấy lại khép lại bằng cái kết đầy ồn ào. Tháng 6/2022, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin cặp đôi đã “đường ai nấy đi” sau khi Shakira phát hiện Piqué ngoại tình. Người được cho là “tiểu tam” xen vào mối quan hệ là Clara Chía Martí - cô gái trẻ làm việc trong công ty truyền thông của Piqué. Thông tin này lập tức gây chấn động toàn cầu bởi trước đó, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như một gia đình hạnh phúc.