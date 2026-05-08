Vụ cầu thủ Real Madrid đánh nhau: Valverde bị chấn thương sọ não, sự thật được hé lộ

Real Madrid chính thức xác nhận tiền vệ Federico Valverde bị chấn thương sọ não và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 14 ngày. Thông tin này gây rúng động dư luận khi xuất hiện nhiều báo cáo về một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa anh và người đồng đội Aurelien Tchouameni trong phòng thay đồ.

Theo các nguồn tin ban đầu, vụ xô xát xảy ra trong bối cảnh nội bộ Real Madrid đang căng thẳng tột độ do kết quả thi đấu bết bát. Chấn thương của Valverde được chẩn đoán là do lực tác động mạnh vùng đầu, khiến anh chắc chắn bỏ lỡ trận El Clasico với Barcelona vào ngày 11/5 tới. Phía đội bóng Hoàng gia cũng cho biết sẽ tiến hành kỷ luật nội bộ với cả hai cầu thủ liên quan.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Federico Valverde đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để đính chính sự việc. Tiền vệ 27 tuổi thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn với một đồng đội sau một pha bóng trong buổi tập, phần lớn do sự mệt mỏi và thất vọng tích tụ sau khi bị loại khỏi Champions League. Thế nhưng, anh phủ nhận hoàn toàn thông tin hai bên "tẩn nhau" hay có hành vi bạo lực trong phòng thay đồ.

Valverde giải thích rằng vết thương ở đầu thực chất là một tai nạn hy hữu. Trong lúc tranh cãi căng thẳng.

"Không có chuyện đồng đội đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với cậu ấy. Những va chạm trong bóng đá là bình thường và thường được giải quyết nội bộ, nhưng dường như đang có ai đó cố tình thổi phồng câu chuyện ra ngoài".

Dù thực hư vụ việc vẫn đang được Ban lãnh đạo Real Madrid làm rõ qua các quy trình xử lý nội bộ, nhưng sự vắng mặt của Valverde vào thời điểm này là tổn thất không thể bù đắp. Trong bối cảnh Real đang đứng trước nguy cơ trắng tay, bầu không khí ngột ngạt tại Valdebebas đang trở thành rào cản lớn nhất cho mục tiêu bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

Theo The Sun