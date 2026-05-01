Liên đoàn Tennis Việt Nam ra mắt môn thể thao mới tinh ToTEN nhưng nhận "bão phẫn nộ" vì một Á hậu xuất hiện

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) vừa chính thức trình làng môn thể thao ToTEN, một bộ môn thể thao hoàn toàn mới do người Việt sáng tạo. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một khởi đầu suôn sẻ, sự kiện này đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng do sự xuất hiện của dàn khách mời gây tranh cãi.

Liên đoàn Tennis ra mắt môn thể thao mới nhưng nhận toàn phẫn nộ (Ảnh CMH)

Ngay sau khi hình ảnh dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám xuất hiện cùng cây vợt ToTEN được đăng tải trên trang chủ Liên đoàn Tennis Việt Nam, bài viết đã nhận về đa số là lượt cảm xúc “phẫn nộ”. Tâm điểm của sự bất bình đổ dồn vào một nàng Á hậu góp mặt trong khung hình, cô nàng vốn không được lòng dân tình sau những ồn ào đời tư.

Sự cố truyền thông này đang vô tình khiến giá trị chuyên môn của ToTEN bị lu mờ trước những tranh cãi về mặt hình ảnh. Tên gọi ToTEN (viết tắt của "đến với Tennis") mang thông điệp là nhịp cầu dẫn dắt người chơi đến với bộ môn quần vợt chuyên nghiệp. ToTEN không chỉ là một trò chơi giải trí mà là sự chắt lọc tinh hoa từ Tennis và Pickleball giữ lại kỹ thuật đánh bóng điêu luyện nhưng được vận hành trên không gian nhỏ gọn và linh hoạt hơn.